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https://tr.sputniknews.com/20220328/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-heyelan-sel-ve-cig-uyarisi--1055097103.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:50+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
heyelan
sel
çığ
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İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'heyelan, sel ve çığ uyarısı' gönderdi. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, "Yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalı" denildi.
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içişleri bakanlığı, heyelan, sel, çığ

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı

10:50 28.03.2022 (güncellendi: 10:57 28.03.2022)
© AA / Ulaş GüvenHeyelan
Heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA / Ulaş Güven
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'heyelan, sel ve çığ uyarısı' gönderdi.
Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, "Yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalı" denildi.
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