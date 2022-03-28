https://tr.sputniknews.com/20220328/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-heyelan-sel-ve-cig-uyarisi--1055097103.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:50+0300
2022-03-28T10:50+0300
2022-03-28T10:57+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
heyelan
sel
çığ
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İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'heyelan, sel ve çığ uyarısı' gönderdi. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, "Yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalı" denildi.
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içişleri bakanlığı, heyelan, sel, çığ
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı
10:50 28.03.2022 (güncellendi: 10:57 28.03.2022)
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'heyelan, sel ve çığ uyarısı' gönderdi.
Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, "Yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalı" denildi.