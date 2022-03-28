https://tr.sputniknews.com/20220328/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-heyelan-sel-ve-cig-uyarisi--1055097103.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine heyelan, sel ve çığ uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T10:50+0300

2022-03-28T10:50+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

heyelan

sel

çığ

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İçişleri Bakanlığı, 81 ile 'heyelan, sel ve çığ uyarısı' gönderdi. Valiliklere gönderilen uyarı yazısında, "Yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalı" denildi.

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içişleri bakanlığı, heyelan, sel, çığ