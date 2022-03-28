https://tr.sputniknews.com/20220328/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1055099782.html

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en fazla olan il Eskişehir oldu. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T12:07+0300

2022-03-28T12:07+0300

2022-03-28T12:18+0300

koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

fahrettin koca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044027867_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_03486664579c407ff0f051038b3c411d.jpg

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, vaka sayısı, fahrettin koca