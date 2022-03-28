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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en fazla olan il Eskişehir oldu. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
vaka sayısı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
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koronavirüs, vaka sayısı, fahrettin koca

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede

12:07 28.03.2022 (güncellendi: 12:18 28.03.2022)
© AATürkiye-koronavirüs
Türkiye-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en fazla olan il Eskişehir oldu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
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