https://tr.sputniknews.com/20220328/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1055099782.html
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en fazla olan il Eskişehir oldu. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T12:07+0300
2022-03-28T12:07+0300
2022-03-28T12:18+0300
koronavirüs
koronavirüs
vaka sayısı
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044027867_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_03486664579c407ff0f051038b3c411d.jpg
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044027867_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_bc8c45df7a36ede1bf73a2715ff555ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, vaka sayısı, fahrettin koca
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Eskişehir zirvede
12:07 28.03.2022 (güncellendi: 12:18 28.03.2022)
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka yoğunluğu en fazla olan il Eskişehir oldu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.