https://tr.sputniknews.com/20220328/ispanyada-hukumetten-yeni-onlem-paketi-akaryakit-fiyatlarinda-20-sent-indirim-yapilacak-1055099974.html

İspanya'da hükümetten yeni önlem paketi: Akaryakıt fiyatlarında 20 sent indirim yapılacak

İspanya'da hükümetten yeni önlem paketi: Akaryakıt fiyatlarında 20 sent indirim yapılacak

İspanya Başbakanı Sanchez, Rusya'nın Donbass operasyonunun kendi ülke ekonomilerindeki etkisini hafife indirmek için vergi indirimi ve kredi yardımı olmak... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T12:18+0300

2022-03-28T12:18+0300

2022-03-28T12:30+0300

ukrayna krizi

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ekonomi

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piyasa

akaryakıt

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donbass

operasyon

ispanya başbakanı pedro sanchez

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul edilecek 'Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı' hakkında bilgiler verdi.İspanya Başbakanı, 6 milyar euro'su direkt yardım ve vergi indirimi, 10 milyar euro'su da kredi kolaylığı olmak üzere toplamda 16 milyar euro'luk bir paketi yürürlüğe sokacaklarını söyledi."Sorunları sektör sektör biliyoruz. Olmamalarını istiyoruz ama ne yazık ki savaşı ve sonuçlarını durdurmak Avrupa'daki hiçbir hükümetin elinde değil" diyen Sanchez, ilk aşamada 30 Haziran'a kadar geçerli olacak bu yardımların gerekirse uzatılacağını ve genişletileceğini kaydetti.Sanchez, grevdeki taşımacılık sektörü çalışanları için geçen hafta sonu varılan anlaşmada belirlenen litre başına akaryakıt fiyatlarındaki 20 sentlik indirimin tüm halk için geçerliği olacağını da bildirdi.20 sentlik indirime tepkilerSosyal medyada ise birçok kullanıcı 20 sentlik indirime tepki gösterdi. Fiyatların iki katına çıkmasından sonra 20 sentlik indirim yapılmasını 'komik' bulan İspanyollar, Sanchez yönetimini eleştirdi. Bir kullanıcı, "Benzinimizin fiyatını 2 katına çıkarıp 20 sentlik indirim yaptığın için teşekkürler Başkan" dedi.İndirimi eleştiren başka bir kullanıcı ise "Birlik ve sosyal adalet: mükemmel başkan" ifadesini kullandı.Avrupa Birliği Konseyinin geçen hafta Brüksel'de yapılan toplantısında, İspanya ve Portekiz'in enerji politikasında kendine has özelliğinin tanındığını hatırlatan Sanchez, geçici olarak doğal gazda belirlenecek maksimum fiyat sınırlamasının elektrik fiyatlarını da düşüreceğini ifade etti.İspanya'da sol koalisyon hükümetinin Rusya'nın Donbass operasyonunun ekonomik etkilerine karşı alacağı önlemler ve doğal gaz fiyat belirlemeleri 3 aylık (nisan-mayıs-haziran) periyodu kapsayacak.

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ispanya, ekonomi, enerji, piyasa, akaryakıt, rusya, donbass, operasyon, ispanya başbakanı pedro sanchez