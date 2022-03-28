https://tr.sputniknews.com/20220328/israil-basbakani-bennett-koronaviruse-yakalandi-1055093448.html
İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T08:15+0300
2022-03-28T08:15+0300
2022-03-28T08:26+0300
koronavirüs
koronavirüs
israil
naftali bennett
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İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Naftali Bennett koronavirüse yakalandı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Bennett'in çalışmalarına bir süre evden devam edeceği duyuruldu.Bennett dün Arap diplomatlarla 'tarihi zirve' kapsamında Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.
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koronavirüs, israil, naftali bennett
İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı
08:15 28.03.2022 (güncellendi: 08:26 28.03.2022)
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Naftali Bennett koronavirüse yakalandı.
Durumunun iyi olduğu belirtilen Bennett'in çalışmalarına bir süre evden devam edeceği duyuruldu.
Bennett dün Arap diplomatlarla 'tarihi zirve' kapsamında Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.