https://tr.sputniknews.com/20220328/israil-basbakani-bennett-koronaviruse-yakalandi-1055093448.html

İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı

İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T08:15+0300

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koronavirüs

koronavirüs

israil

naftali bennett

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İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Naftali Bennett koronavirüse yakalandı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Bennett'in çalışmalarına bir süre evden devam edeceği duyuruldu.Bennett dün Arap diplomatlarla 'tarihi zirve' kapsamında Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.

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koronavirüs, israil, naftali bennett