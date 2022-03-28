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İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T08:15+0300
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koronavirüs
koronavirüs
israil
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İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Naftali Bennett koronavirüse yakalandı. Durumunun iyi olduğu belirtilen Bennett'in çalışmalarına bir süre evden devam edeceği duyuruldu.Bennett dün Arap diplomatlarla 'tarihi zirve' kapsamında Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.
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koronavirüs, israil, naftali bennett

İsrail Başbakanı Bennett koronavirüse yakalandı

08:15 28.03.2022 (güncellendi: 08:26 28.03.2022)
© REUTERS / Tsafrir Abayovİsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Tsafrir Abayov
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Naftali Bennett koronavirüse yakalandı.
Durumunun iyi olduğu belirtilen Bennett'in çalışmalarına bir süre evden devam edeceği duyuruldu.
Bennett dün Arap diplomatlarla 'tarihi zirve' kapsamında Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.
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