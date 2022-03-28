https://tr.sputniknews.com/20220328/israilde-2-polisin-oldugu-saldiriyi-isid-ustlendi-1055097385.html

İsrail'de 2 polisin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

İsrail'de 2 polisin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

İsrail'de dün 2 polisin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

israil

işid

polis

silahlı saldırı

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Dün İsrail'in Hadera kentinde düzenlenen ve 2 polisin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "İsrail terörle mücadele gücü mensupları, yakınlardaki bir restorandaydı ve kaçan teröristleri etkisiz hale getirdi" denildi.Hadera Emniyet Müdür Yardımcısı Dudu Boani ise, açıklamasında saldırganların vurularak öldürüldüğünü belirtti.Yaralanan 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Bununla birlikte IŞİD, 2017'den bu yana ilk defa İsrail'i hedef alan bir saldırıyı üstlendi.

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israil, işid, polis, silahlı saldırı