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https://tr.sputniknews.com/20220328/israilde-2-polisin-oldugu-saldiriyi-isid-ustlendi-1055097385.html
İsrail'de 2 polisin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi
İsrail'de 2 polisin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi
İsrail'de dün 2 polisin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-28T11:00+0300
dünya
israil
işid
polis
silahlı saldırı
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Dün İsrail'in Hadera kentinde düzenlenen ve 2 polisin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "İsrail terörle mücadele gücü mensupları, yakınlardaki bir restorandaydı ve kaçan teröristleri etkisiz hale getirdi" denildi.Hadera Emniyet Müdür Yardımcısı Dudu Boani ise, açıklamasında saldırganların vurularak öldürüldüğünü belirtti.Yaralanan 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Bununla birlikte IŞİD, 2017'den bu yana ilk defa İsrail'i hedef alan bir saldırıyı üstlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/israil-basbakani-bennett-koronaviruse-yakalandi-1055093448.html
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israil, işid, polis, silahlı saldırı

İsrail'de 2 polisin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

11:00 28.03.2022
© AP Photoİsrail - saldırı
İsrail - saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AP Photo
İsrail'de dün 2 polisin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Dün İsrail'in Hadera kentinde düzenlenen ve 2 polisin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, "İsrail terörle mücadele gücü mensupları, yakınlardaki bir restorandaydı ve kaçan teröristleri etkisiz hale getirdi" denildi.
Hadera Emniyet Müdür Yardımcısı Dudu Boani ise, açıklamasında saldırganların vurularak öldürüldüğünü belirtti.
Yaralanan 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Bununla birlikte IŞİD, 2017'den bu yana ilk defa İsrail'i hedef alan bir saldırıyı üstlendi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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