https://tr.sputniknews.com/20220328/israilde-iki-polisin-olduruldugu-saldiriyi-isid-ustlendi-1055119435.html

İsrail’de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

İsrail’de iki polisin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

İsrail’in Hadera kentinde iki polisin öldüğü, üç polisin yaralandığı silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-28T22:19+0300

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dünya

işid

israil

polis

saldırı

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İsrail’in Hadera kentinde dün düzenlenen ve iki İsrail polisinin ölümüne yol açan silahlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde iki saldırganın açtığı ateş sonucu iki polis ölmüş, en az üç polis yaralanmıştı.İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü IŞİD ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.Ülkenin güneyindeki Bi'rus Sebi kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın IŞİD sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.Başbakan Naftali Bennett, bir hafta içinde ikinci kez yaşanan bu saldırılara karşı gereken adımları atacaklarını belirterek, "(Bu saldırılar) Güvenlik güçlerinin yeni tehdide hızla uyum sağlamasını gerektiriyor ve biz de bunu yapacağız. Vatandaşlarımız tetikte olmayı elden bırakmamalı. Hep birlikte bu düşmanı da yeneceğiz." demişti.

israil

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işid, israil, polis, saldırı