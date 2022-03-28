https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapandi-1055097222.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:51+0300
2022-03-28T10:51+0300
2022-03-28T10:51+0300
türkiye
istanbul
hava durumu
boğaz
gemi
trafik
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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/istanbul-bogazi-saat-2140ta-gemi-trafigine-acilacak-1053780028.html
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istanbul, hava durumu, boğaz, gemi, trafik
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.
Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.