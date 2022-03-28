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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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boğaz
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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.
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istanbul, hava durumu, boğaz, gemi, trafik

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı

10:51 28.03.2022
© AAİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.
Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı saat 21.40'ta gemi trafiğine açılacak
12 Şubat, 21:15
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