https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapandi-1055097222.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T10:51+0300

2022-03-28T10:51+0300

2022-03-28T10:51+0300

türkiye

istanbul

hava durumu

boğaz

gemi

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055097197_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a5bbd9a80f12c20db0d4cd10b047ab0c.jpg

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/istanbul-bogazi-saat-2140ta-gemi-trafigine-acilacak-1053780028.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, hava durumu, boğaz, gemi, trafik