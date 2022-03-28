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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbul-muzakeresi-yarin-1030da-yapilacak-1055113884.html
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.AA'nın aktardığına göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
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rusya, ukrayna, dolmabahçe sarayı

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak

18:34 28.03.2022 (güncellendi: 19:25 28.03.2022)
© БелТА / Fotoğraf bankasına girRusya- Ukrayna görüşmeleri
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© БелТА
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Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
AA'nın aktardığına göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.
Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
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