https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbul-muzakeresi-yarin-1030da-yapilacak-1055113884.html
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T18:34+0300
2022-03-28T18:34+0300
2022-03-28T19:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dolmabahçe sarayı
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Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.AA'nın aktardığına göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
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rusya, ukrayna, dolmabahçe sarayı
İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak
18:34 28.03.2022 (güncellendi: 19:25 28.03.2022) Abone ol
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
AA'nın aktardığına göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.
Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.