https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbul-muzakeresi-yarin-1030da-yapilacak-1055113884.html

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakeresi yarın 10.30'da yapılacak

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T18:34+0300

2022-03-28T18:34+0300

2022-03-28T19:25+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dolmabahçe sarayı

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Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.AA'nın aktardığına göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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rusya, ukrayna, dolmabahçe sarayı