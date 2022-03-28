https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbulda-kadinlarin-gizlice-videosu-cekip-sosyal-medyada-paylasan-supheli-sinir-disi-edildi-1055112043.html
İstanbul'da kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli sınır dışı edildi
İstanbul'da kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli sınır dışı edildi
İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T17:27+0300
2022-03-28T17:27+0300
2022-03-28T17:27+0300
türkiye
istanbul
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Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.DHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. olduğu tespit edildi. Dün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M. sınır dışı edildi.
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istanbul
İstanbul'da kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli sınır dışı edildi
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İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. olduğu tespit edildi. Dün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı.
Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M. sınır dışı edildi.