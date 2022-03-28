https://tr.sputniknews.com/20220328/istanbulda-tek-kollu-surucu-okul-servisi-kullanirken-yakalandi-1055109335.html

İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisi kullanırken yakalandı

İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisi kullanırken yakalandı

Ataşehir'de yapılan denetimler sağ kolu olmadığı halde okul servisi kullanan sürücüye ceza kesildi. Servis aracı da trafikten men edildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T16:03+0300

2022-03-28T16:03+0300

2022-03-28T16:07+0300

okul servisi

türkiye

engelli

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055109141_13:0:941:522_1920x0_80_0_0_3aa749bba97f67f425b46f34ce01a2a3.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü.Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G., hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri’ ve ‘Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak’ maddelerinden işlem yapıldı. Araç trafikten men edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220314/5-ogrencinin-hayatini-kaybettigi-servis-kazasinda-arac-sahibine-tahliye-1054715014.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

okul servisi, engelli, ceza