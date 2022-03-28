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İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisi kullanırken yakalandı
İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisi kullanırken yakalandı
Ataşehir'de yapılan denetimler sağ kolu olmadığı halde okul servisi kullanan sürücüye ceza kesildi. Servis aracı da trafikten men edildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T16:03+0300
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okul servisi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü.Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G., hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri’ ve ‘Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak’ maddelerinden işlem yapıldı. Araç trafikten men edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/5-ogrencinin-hayatini-kaybettigi-servis-kazasinda-arac-sahibine-tahliye-1054715014.html
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okul servisi, engelli, ceza

İstanbul'da tek kollu sürücü okul servisi kullanırken yakalandı

16:03 28.03.2022 (güncellendi: 16:07 28.03.2022)
© İHAİstanbul denetim, tek kollu sürücü
İstanbul denetim, tek kollu sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
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Ataşehir'de yapılan denetimler sağ kolu olmadığı halde okul servisi kullanan sürücüye ceza kesildi. Servis aracı da trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timleri ve sivil trafik ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimler sırasında durdurulan bir okul servisinin sürücüsünün sağ kolunun olmadığı görüldü.
Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücü L.G., hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri’ ve ‘Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak’ maddelerinden işlem yapıldı. Araç trafikten men edildi.
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