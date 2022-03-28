https://tr.sputniknews.com/20220328/kanadali-yerlilerden-papaya-ozur-cagrisi-1055114833.html
Kanadalı yerlilerden Papa'ya özür çağrısı
Kanadalı yerlilerden Papa'ya özür çağrısı
Kanada'da yerli çocukların zorla ailelerinden kopartılarak götürüldüğü yatılı okullarda bin 300'den fazla toplu mezar bulundu. Kanadalı yerlilerinden oluşan... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:08+0300
2022-03-28T19:08+0300
2022-03-28T19:08+0300
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kanada
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Kanadalı yerlilerden Metis Ulusu'nu temsil eden bir heyet, Vatikan’ı ziyaret etti. Papa Francis’e Katolik kilisesi tarafından işletilen yatılı okullarda maruz kaldıkları zulmü anlattı. Metislerin lideri Cassidy Caron, Papa’nın resmen özür dilememesine rağmen Katolik kilisesi yetkililerin özrünün önemli olduğunu dikkat çekti. Caron, ayrıca tüm Katolikleri geçmişi kabullenmeye ve uzlaşmaya davet etti.Kanada'da geçtiğimiz mayıstan bu yana bin 300'den fazla toplu mezar bulundu. Mezarlar çoğunluğu Katolik kilisesi tarafından işletilen ve 20. YY.'ın sonunda kapatılan yatılı okulların bahçelerinde yapılan kazılarda ortaya çıktı. Kanada hükümeti, ihmal ve zorla asimilasyon politikası yüzünden hayatını kaybeden yerli çocuklar için resmi özür diledi. Papa Francis’de yaşananları sert dille kınadı. Ancak Katolik kilisesi adına resmen özür dilemedi.
https://tr.sputniknews.com/20220214/kanada-askerlerimizin-bir-kismini-ukraynadan-avrupadaki-farkli-noktalara-aktaracagiz-1053803620.html
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kanada, papa francis, özür, yerli
Kanadalı yerlilerden Papa'ya özür çağrısı
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Kanada'da yerli çocukların zorla ailelerinden kopartılarak götürüldüğü yatılı okullarda bin 300'den fazla toplu mezar bulundu. Kanadalı yerlilerinden oluşan bir heyet, Vatikan'ı ziyaret edip Papa Francis ile görüştü. Yerli liderlerden biri, Papa’nın Katolik kilisesi adına resmen özür dilemesini umduklarını söyledi.
Kanadalı yerlilerden Metis Ulusu'nu temsil eden bir heyet, Vatikan’ı ziyaret etti.
Papa Francis’e Katolik kilisesi tarafından işletilen yatılı okullarda maruz kaldıkları zulmü anlattı. Metislerin lideri Cassidy Caron, Papa’nın resmen özür dilememesine rağmen Katolik kilisesi yetkililerin özrünün önemli olduğunu dikkat çekti.
Caron, ayrıca tüm Katolikleri geçmişi kabullenmeye ve uzlaşmaya davet etti.
Kanada'da geçtiğimiz mayıstan bu yana bin 300'den fazla toplu mezar bulundu. Mezarlar çoğunluğu Katolik kilisesi tarafından işletilen ve 20. YY.'ın sonunda kapatılan yatılı okulların bahçelerinde yapılan kazılarda ortaya çıktı. Kanada hükümeti, ihmal ve zorla asimilasyon politikası yüzünden hayatını kaybeden yerli çocuklar için resmi özür diledi. Papa Francis’de yaşananları sert dille kınadı. Ancak Katolik kilisesi adına resmen özür dilemedi.