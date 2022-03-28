https://tr.sputniknews.com/20220328/kiz-cocuguna-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-sahis-linc-edilmekten-polis-polis-tarafindan-kurtarildi-1055120090.html

Kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı

Kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa’da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T22:55+0300

2022-03-28T22:55+0300

2022-03-28T22:55+0300

türkiye

şanlıurfa

çocuk tacizi

linç

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Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde iki katlı bir evin yıkımında çalışan M.A. isimli şahıs, iddiaya göre 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kız çocuğunun bağırması üzerine molozların bulunduğu bölgeyi kontrol eden annesi, kızının yanındaki şahsı fark etti. Anneyi gören zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.Annenin de bağırması üzerine kovalanan zanlı, yakalanarak linç edilmek istendi. Bir iş yerine sığınan şahıs, olay yerine çağrılan polise teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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şanlıurfa, çocuk tacizi, linç