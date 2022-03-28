https://tr.sputniknews.com/20220328/kremlin-istanbuldaki-rusya-ukrayna-gorusmeleri-yarin-baslayabilir---1055100706.html

Kremlin: İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri yarın başlayabilir

Kremlin: İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri yarın başlayabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının İstanbul’daki görüşmelerine bugün başlamasına ihtimal vermediklerini, görüşmelerin yarın... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T12:25+0300

2022-03-28T12:25+0300

2022-03-28T13:01+0300

kremlin

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Peskov, "(Müzakerelere) Bugün devam edilmesi pek muhtemel görünmüyor. Bugün heyetler Türkiye'ye gidecekler. Ancak bunun yarın teorik olarak gerçekleşebileceğini bekliyoruz" dedi.Henüz görüşmelerde ilerleme olduğunu söyleyemeyeceklerini ve söylemeyeceklerini ancak müzakerelerin yüz yüze devam edecek olmasının kesinlikle önemli olduğunu kaydeden Peskov, "İstanbul'da yüz yüze görüşmelerin organize edilmesi, taraflara içerik bakımından daha yoğun bir diyalog kurma imkanı sunacak. Fakat şimdilik herhangi bir başarı veya atılımdan bahsedemeyiz. Görüşmelerin detaylarını kamuoyuna açıklamama kararına bağlılığımızı koruyoruz. Bunun (kamuoyuna açıklamanın) müzakere sürecine sadece zarar verebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Peskov, İstanbul'daki müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme düzenlenmesinin olası olup olmadığıyla ilgili sorulara ise "Hayır, bu konuda bir ilerleme yok" yanıtını verdi.'Biden'ın Rusya'da iktidar değişikliği ile ilgili açıklamaları endişe verici' ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'da iktidarın değişmesi gerektiği yönündeki açıklamasına yanıt veren Peskov, bunun kesinlikle endişe verici bir açıklama olduğunu belirterek şöyle devam etti: "ABD Başkanı'nın açıklamalarını en dikkatli şekilde izlemeye devam ediyoruz. Onları titizlikle not ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konuyu cumartesi günü yorumlamıştım, tekrarlamayacağım." Peskov, cumartesi günkü açıklamasında Rusya'da iktidar değişikliğine Biden'ın karar veremeyeceğini, devlet başkanının Rusya halkı tarafından seçildiğini vurgulamıştı.'Esir Rus askerlerine işkence edenler cezalandırılmalı' Basın toplantısında Ukraynalı askerlerin esir Rus askerlerine yönelik sert tutumu da gündeme getirildi. Peskov, konu hakkında "Kremlin'de bu video elbette görüldü. Diğer bulgular gibi bu da incelenecek. Rusya Soruşturma Komitesi'nin bununla ilgilendiğini biliyorsunuz. Oldukça korkunç görüntüler. Bunların kesinlikle hukuki olarak ele alınması gerekiyor. Bu işkencelere katılanlar sorgulanmalı ve cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.'Avrupa'ya bedavaya gaz sevk etmeyeceğiz' Peskov'a hasım ülkelerin doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı kabul etmemeleri halinde Moskova'nın ne tür önlemler alacağı soruldu. Olası sorunları onlar ortaya çıktıkça ele alacaklarını söyleyen Peskov, "Fakat bedavaya gaz sevk etmeyeceğiz, bu kesin. Bunu tamamen emin bir şekilde söyleyebilirim. Bizim durumumuzda tüm Avrupa'ya hayırseverlik yapmak pek olası ve amaca uygun değil" diye konuştu.

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kremlin, rusya, ukrayna, istanbul, müzakere, joe biden, abd, doğalgaz, sergey şoygu