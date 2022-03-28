https://tr.sputniknews.com/20220328/kuntz-bazi-kuluplerin-iyiligi-icin-oyuncu-secmek-zorunda-degilim-1055118486.html

Kuntz: Bazı kulüplerin iyiliği için oyuncu seçmek zorunda değilim

Kuntz: Bazı kulüplerin iyiliği için oyuncu seçmek zorunda değilim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, kadroya dahil edip etmediği oyunculara ilişkin soruya, "Milli takım antrenörüyüm, Türkiye'nin iyiliği için en iyi... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T21:22+0300

2022-03-28T21:22+0300

2022-03-28T21:22+0300

spor

stefan kuntz

a milli futbol takımı

türkiye

italya

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım antrenörü olarak Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu söyledi.Stefan Kuntz, özel karşılaşmada yarın sahasında İtalya ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin müsabakanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda açıklamalarda bulundu.Kuntz, teknik adamın görevinin oyuncularının özelliklerine ve becerilerine uygun olan sistemi bulmak olduğunu söyledi.Yakın zamanda birçok oyuncusunu ziyaret ettiğini aktaran Kuntz, "Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de bu sistem konusu da gündeme geldi.Çağlar İngiltere'de, Merih İtalya'da ve Ozan Kabak'ta takımında bu taktikle oynuyor. Norwich City'de belki bazen dörtlü, üçlü defans oynanıyor ama bu oyuncularımız bu oyunu, dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım, zaten bu taktikleri bu formasyonla oynuyor. Oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, hoşuna giden sistem." diye konuştu.'Futbolcular sistemden rahatsız değil'Kuntz, Portekiz maçının devre arasında oyunculara yönelik eleştiride bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Temel eleştirim; ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara, 'eski sistem mi oynamak istiyorsunuz'. Herkes, 'hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret' dediler. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki takımınızda hiç kimse biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil."ürk Milli Takımı’nı seçen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ve genç isimlerin davet edilmesine yönelik soruya Kuntz, şöyle konuştu:"Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Aslında 30 numaradan sonra ben kendisine olimpiyat oyunlarına da götürmek istedim ama bana Köln'de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln'de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiği gerektiğini ifade etti. A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildikten sonra bana telefon etti. Salih'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kararını vermede netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi. Ailesi ona çok destek oldu. Köln'de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Türkiye Futbol Federasyonundaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdü."Kuntz, bir gazetecinin Konyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Soner Dikmen'in davet edilmemesiyle ilgili sorusuna, "Soner'i almak için şu an ki kadromuzdan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz" diye çıkıştı.Gazetecinin ise "Berkan" cevabı üzerine Kuntz, şunları kaydetti:"Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş oyuncu ve sol ayak ki bu bizim için önemli kriter. Milli takım antrenörüyüm, Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor'dan bir oyuncuyu zaten davet ettik ama sakat olduğu için gelemedi. Çok fazla maç ve oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası, performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey Türk Milli Takımı'nda oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur."

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stefan kuntz, a milli futbol takımı, türkiye, italya