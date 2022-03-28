https://tr.sputniknews.com/20220328/kuzey-kirim-kanali-2014ten-beri-ilk-kez-tamamen-doldu-1055113368.html

Kuzey Kırım Kanalı, 2014'ten beri ilk kez tamamen doldu

Kuzey Kırım Kanalı, 2014'ten beri ilk kez tamamen doldu

Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı'nın 2014'ten beri ilk kez tamamen... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T17:58+0300

2022-03-28T17:58+0300

2022-03-28T18:00+0300

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Sputnik'e demeç veren Kırım Devlet Su İşleri Başkan Yardımcısı Albert Kangiyev, "Artık Kırım'da su rezervi açığı yok. Depolarımız doldu, yeraltı su alım tesisleri var, Kuzey Kırım Kanalı'nda Dinyeper Nehri suyu var. Su sorunu artık yok" dedi.Kangiyev, bugün itibarıyla doğal akışlarla beslenen depoların yüzde 82 oranında dolduğunu ve büyük su baskınları beklendiği için bu seviyenin daha da yükseleceğini ekledi.Ana yapay kolunun uzunluğu 400 kilometre olan Kuzey Kırım Kanalı, 2014 yılına kadar yarımadanın tatlı su ihtiyacının çoğunu karşılıyordu. Ancak bölgenin Rusya'yla yeniden birleşmesinden sonra, Ukrayna kanalı kapat su tedarikini tamamen kesmişti.

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