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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220328/kuzey-makedonya-5-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055105995.html
Kuzey Makedonya, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Kuzey Makedonya, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Kuzey Makedonya yönetimi, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:40+0300
2022-03-28T14:55+0300
kuzey makedonya
rusya
diplomat
istenmeyen kişi
ukrayna krizi
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Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, hükümetin 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.MIA'nın haberinde, "Rusya'nın Kuzey Makedonya Büyükelçisi Sergey Bazdnikin, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rus elçiliğinin 5 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi" denildi.Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Rus diplomatlara Kuzey Makedonya'dan ayrılmaları için 5 gün mühlet tanındığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/avrupa-komisyonundan-uye-ulkelere-altin-pasaport-uygulamasina-son-verme-cagrisi-1055104399.html
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kuzey makedonya, rusya, diplomat, istenmeyen kişi

Kuzey Makedonya, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

14:40 28.03.2022 (güncellendi: 14:55 28.03.2022)
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Ayrıntılar geliyor
Kuzey Makedonya yönetimi, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.
Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, hükümetin 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.
MIA'nın haberinde, "Rusya'nın Kuzey Makedonya Büyükelçisi Sergey Bazdnikin, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rus elçiliğinin 5 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi" denildi.
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Rus diplomatlara Kuzey Makedonya'dan ayrılmaları için 5 gün mühlet tanındığı ifade edildi.
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