https://tr.sputniknews.com/20220328/kuzey-makedonya-5-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055105995.html
Kuzey Makedonya, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Kuzey Makedonya, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Kuzey Makedonya yönetimi, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:40+0300
2022-03-28T14:40+0300
2022-03-28T14:55+0300
kuzey makedonya
rusya
diplomat
istenmeyen kişi
ukrayna krizi
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Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, hükümetin 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.MIA'nın haberinde, "Rusya'nın Kuzey Makedonya Büyükelçisi Sergey Bazdnikin, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rus elçiliğinin 5 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi" denildi.Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Rus diplomatlara Kuzey Makedonya'dan ayrılmaları için 5 gün mühlet tanındığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/avrupa-komisyonundan-uye-ulkelere-altin-pasaport-uygulamasina-son-verme-cagrisi-1055104399.html
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kuzey makedonya, rusya, diplomat, istenmeyen kişi
Kuzey Makedonya, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
14:40 28.03.2022 (güncellendi: 14:55 28.03.2022) Abone ol
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Kuzey Makedonya yönetimi, 5 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.
Kuzey Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, hükümetin 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.
MIA'nın haberinde, "Rusya'nın Kuzey Makedonya Büyükelçisi Sergey Bazdnikin, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rus elçiliğinin 5 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi" denildi.
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Rus diplomatlara Kuzey Makedonya'dan ayrılmaları için 5 gün mühlet tanındığı ifade edildi.