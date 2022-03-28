https://tr.sputniknews.com/20220328/lavrov-rusya-ukrayna-gorusmeleri-bugun-yarin-istanbulda-yuz-yuze-olarak-yeniden-baslayacak-1055099747.html

Lavrov: Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacak

Lavrov: Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacağını söyledi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T12:06+0300

2022-03-28T12:06+0300

2022-03-28T12:21+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

müzakere

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul’da yüz yüze olarak bugün-yarın yeniden başlayacağını ve görüşmelerin başarı ile sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.Bakan, Rusya için kilit niteliğindeki meseleler konusunda netliğe ulaştıklarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin gerekli olacağını kaydetti.Lavrov, heyetler arasındaki görüşmelerin sonunda daha sonra iki ülkenin liderleri tarafından onaylanacak bir neticeye ihtiyaç olduğunu söyledi.Sırp basınına konuşan Lavrov, “Görüşmelerin bir netice ile taçlanmasını umuyoruz, bu netice temel amaçlarımıza ulaşmamızı sağlamalı. Bu amaçlar arasında öncelikle de Donbass’ta sekiz yıldır devam eden sivillerin öldürülmesi durumuna son vermek yer alıyor” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, Batı’nın yıllardır bu duruma sessiz kaldığını, herkesin sivil altyapı unsurlarının, hastanelerin, anaokullarının, kliniklerin konutların bombalanmasını izlediğini ve kimsenin bunu hiçbir zaman eleştirmediğini de sözlerine ekledi.

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sergey lavrov, rusya, ukrayna, müzakere