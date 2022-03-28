https://tr.sputniknews.com/20220328/lavrov-rusya-ukrayna-gorusmeleri-bugun-yarin-istanbulda-yuz-yuze-olarak-yeniden-baslayacak-1055099747.html
Lavrov: Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacak
Lavrov: Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacağını söyledi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T12:06+0300
2022-03-28T12:06+0300
2022-03-28T12:21+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
müzakere
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul’da yüz yüze olarak bugün-yarın yeniden başlayacağını ve görüşmelerin başarı ile sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.Bakan, Rusya için kilit niteliğindeki meseleler konusunda netliğe ulaştıklarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin gerekli olacağını kaydetti.Lavrov, heyetler arasındaki görüşmelerin sonunda daha sonra iki ülkenin liderleri tarafından onaylanacak bir neticeye ihtiyaç olduğunu söyledi.Sırp basınına konuşan Lavrov, “Görüşmelerin bir netice ile taçlanmasını umuyoruz, bu netice temel amaçlarımıza ulaşmamızı sağlamalı. Bu amaçlar arasında öncelikle de Donbass’ta sekiz yıldır devam eden sivillerin öldürülmesi durumuna son vermek yer alıyor” dedi.Rusya Dışişleri Bakanı, Batı’nın yıllardır bu duruma sessiz kaldığını, herkesin sivil altyapı unsurlarının, hastanelerin, anaokullarının, kliniklerin konutların bombalanmasını izlediğini ve kimsenin bunu hiçbir zaman eleştirmediğini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/zelenskinin-danismani-turkiye-ukrayna-icin-garantor-olabilecek-ulkeler-arasinda-1055095782.html
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Lavrov: Rusya-Ukrayna görüşmeleri bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacak
12:06 28.03.2022 (güncellendi: 12:21 28.03.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün-yarın İstanbul’da yüz yüze olarak yeniden başlayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul’da yüz yüze olarak bugün-yarın yeniden başlayacağını ve görüşmelerin başarı ile sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.
Bakan, Rusya için kilit niteliğindeki meseleler konusunda netliğe ulaştıklarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin gerekli olacağını kaydetti.
Lavrov, heyetler arasındaki görüşmelerin sonunda daha sonra iki ülkenin liderleri tarafından onaylanacak bir neticeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Sırp basınına konuşan Lavrov, “Görüşmelerin bir netice ile taçlanmasını umuyoruz, bu netice temel amaçlarımıza ulaşmamızı sağlamalı. Bu amaçlar arasında öncelikle de Donbass’ta sekiz yıldır devam eden sivillerin öldürülmesi durumuna son vermek yer alıyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Batı’nın yıllardır bu duruma sessiz kaldığını, herkesin sivil altyapı unsurlarının, hastanelerin, anaokullarının, kliniklerin konutların bombalanmasını izlediğini ve kimsenin bunu hiçbir zaman eleştirmediğini de sözlerine ekledi.