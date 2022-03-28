https://tr.sputniknews.com/20220328/marmarada-yarindan-itibaren-hava-sicakliklari-artacak-1055117182.html

Meteoroloji: Marmara’da hava sıcaklıkları daha da artacak

Meteoroloji: Marmara’da hava sıcaklıkları daha da artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM), Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı bildirildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

marmara bölgesi

sıcak hava

hava durumu

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; halen Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) mevsim normalleri ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren de bölge genelinde biraz daha artarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor: İstanbul: 21, Edirne: 24, Tekirdağ: 21, Kırklareli: 24, Kocaeli:26, Sakarya: 29, Yalova: 25.

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marmara bölgesi, sıcak hava, hava durumu