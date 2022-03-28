https://tr.sputniknews.com/20220328/merve-kotanin-katili-muhammet-gursoyun-iki-kez-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-onandi-1055103747.html

Merve Kotan'ın katili Muhammet Gürsoy'un iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Merve Kotan'ın katili Muhammet Gürsoy'un iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Yargıtay, 2019 yılında 19 yaşındaki Merve Kotan'ı ve Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle katleden Muhammet Gürsoy'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T13:49+0300

2022-03-28T13:49+0300

2022-03-28T13:49+0300

türkiye

muhammet gürsoy

merve kotan

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 2019'da Merve Kotan (19) ve Ekim Türkmen'i (32) parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy'un (30) tutuklanmasının ardından Yargıtay kararını açıkladı. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6 Haziran 2020'de karar çıktı, Gürsoy'a 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Sanık avukatları itiraz etti Sanık Gürsoy'un avukatları kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 29 Ocak 2021'de temyiz yolu açık olmak üzere kararı reddetti. Sanık avukatları bu kez Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne cezada indirim yapılması için başvurdu. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında bir isabetsizlik görülmediğini belirterek, kararı onadı. Yargıtay, sanık avukatının 'tasarlama' bulunmadığına, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz nedenlerinin reddine de karar verdi ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 'Karar, emsal teşkil etmekte'Merve Kotan'ın avukatlarından Sibel Önder ise sanığın suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi, kasta dayanan kusurunun ağırlığı ile suç sebep ve nedenleri dikkate alınarak sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak "Bu karar, emsal teşkil etmektedir. Maalesef ki çok ciddi sayıda kadın cinayeti işlenmektedir. Merve Kotan cinayeti de bunlardan biridir. Bu davaların tek ortak özelliği; kadınların hayatlarına giren erkekler tarafından öldürülmeleri değildi. Daha da acı olanı, katillerin çıkarıldıkları mahkemelerce 'iyi hal' indiriminden yararlanarak cezalarının azaltılmasıydı. Merve Kotan cinayetini diğer dosyalardan ayıran tek ve en önemli olan husus; mahkemesi tarafından Türk Ceza Kanunda yazan maddelerin kelimenin tam anlamıyla kullanması ve sanığa iyi hal indirimi yapmaması oldu. Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri içinde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tek dosya olarak tarihe geçmiş bulunmaktır."

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muhammet gürsoy, merve kotan, kadın cinayeti, kadın cinayetleri