Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak

"Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır. Böylece, görme engelli seçmenlerimizin 'oyun gizliliği' esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi, bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır."