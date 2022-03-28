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Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak
Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifiyle ilgili açıklama yaptı.Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifimizde yapacağımız ekleme ile görme engelli vatandaşlarımızın tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak çok önemli bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu düzenlemenin uygulanmasıyla 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacaktır" ifadelerini kullandı. Görme engelli vatandaşlara uygun oy pusulasıYazıcı, görme engelli vatandaşlara özel oy pusulalarının tasarlanacağını belirterek açıklamasının devamında şunları kaydetti:
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ak parti, mhp

Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak

23:36 28.03.2022
© DHATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© DHA
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu Teklifiyle ilgili açıklama yaptı.
Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilindiği gibi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifimizde yapacağımız ekleme ile görme engelli vatandaşlarımızın tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak çok önemli bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu düzenlemenin uygulanmasıyla 'oyun gizliliği' esası korunmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Görme engelli vatandaşlara uygun oy pusulası

Yazıcı, görme engelli vatandaşlara özel oy pusulalarının tasarlanacağını belirterek açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır. Böylece, görme engelli seçmenlerimizin 'oyun gizliliği' esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacaktır. Her zaman belirttiğimiz gibi, bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır."
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