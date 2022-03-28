https://tr.sputniknews.com/20220328/milli-savunma-bakanligi-igneada-aciklarinda-mayin-tespit-edildi-1055096395.html
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:17+0300
2022-03-28T10:17+0300
2022-03-28T10:30+0300
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milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
bulgaristan
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Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynanin-mayinlari-tehlike-saciyor-gurdenizden-bati-karadeniz-ve-istanbul-bogazi-uyarisi-1054950293.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), bulgaristan
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
10:17 28.03.2022 (güncellendi: 10:30 28.03.2022)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete alındığı aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.