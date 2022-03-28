https://tr.sputniknews.com/20220328/milli-savunma-bakanligi-igneada-aciklarinda-mayin-tespit-edildi-1055096395.html

Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T10:17+0300

2022-03-28T10:17+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

bulgaristan

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Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynanin-mayinlari-tehlike-saciyor-gurdenizden-bati-karadeniz-ve-istanbul-bogazi-uyarisi-1054950293.html

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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), bulgaristan