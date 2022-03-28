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Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:17+0300
2022-03-28T10:30+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
bulgaristan
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Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynanin-mayinlari-tehlike-saciyor-gurdenizden-bati-karadeniz-ve-istanbul-bogazi-uyarisi-1054950293.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), bulgaristan

Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi

10:17 28.03.2022 (güncellendi: 10:30 28.03.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini duyurdu. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete alındığı aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.
SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.
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