https://tr.sputniknews.com/20220328/msb-igneada-aciklarinda-tespit-edilen-mayin-sas-timleri-tarafindan-etkisiz-hale-getirildi-1055102796.html

MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T13:16+0300

2022-03-28T13:16+0300

2022-03-28T13:20+0300

mayın

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

iğneada

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MSB tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığını bildirmişti.

türkiye

iğneada

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mayın, milli savunma bakanlığı (msb), iğneada