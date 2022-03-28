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MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T13:16+0300
2022-03-28T13:20+0300
mayın
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
iğneada
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığını bildirmişti.
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mayın, milli savunma bakanlığı (msb), iğneada

MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

13:16 28.03.2022 (güncellendi: 13:20 28.03.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: İğneada açıklarında mayın tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığını bildirmişti.
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