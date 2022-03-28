https://tr.sputniknews.com/20220328/msb-igneada-aciklarinda-tespit-edilen-mayin-sas-timleri-tarafindan-etkisiz-hale-getirildi-1055102796.html
MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T13:16+0300
2022-03-28T13:16+0300
2022-03-28T13:20+0300
mayın
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
iğneada
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandığını bildirmişti.
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mayın, milli savunma bakanlığı (msb), iğneada
MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:16 28.03.2022 (güncellendi: 13:20 28.03.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, SAS timlerinin
süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete
alındığını ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye
başlandığını bildirmişti
.