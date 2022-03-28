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Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaretten' hapis cezası
Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaretten' hapis cezası
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:04+0300
2022-03-28T19:04+0300
politika
muharrem ince
recep tayyip erdoğan
hakaret
dava
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili olarak geldiği Uşak’ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İnce’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Ceza iyi hâl indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi.İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.
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muharrem ince, recep tayyip erdoğan, hakaret, dava

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaretten' hapis cezası

19:04 28.03.2022
© DHAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© DHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnce'nin cezası, 7 bin TL para cezasına çevrildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili olarak geldiği Uşak’ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İnce’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Ceza iyi hâl indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi.
İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.
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