https://tr.sputniknews.com/20220328/muharrem-inceye-erdogana-hakaretten-hapis-cezasi-1055114528.html

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaretten' hapis cezası

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaretten' hapis cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T19:04+0300

2022-03-28T19:04+0300

2022-03-28T19:04+0300

politika

muharrem ince

recep tayyip erdoğan

hakaret

dava

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili olarak geldiği Uşak’ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İnce’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Ceza iyi hâl indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi.İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

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muharrem ince, recep tayyip erdoğan, hakaret, dava