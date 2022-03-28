https://tr.sputniknews.com/20220328/mustafa-cecelinin-ismi-batmanda-petrol-kuyusuna-verildi-bir-sise-petrol-hediye-edildi-1055099552.html
Mustafa Ceceli'nin ismi Batman'da petrol kuyusuna verildi, bir şişe petrol hediye edildi
Mustafa Ceceli'nin ismi Batman'da petrol kuyusuna verildi, bir şişe petrol hediye edildi
Batman'da verdiği konserde Mustafa Ceceli'ye adının verildiği petrol kuyusundan, petrol dolu şişe hediye edildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T12:03+0300
2022-03-28T12:03+0300
2022-03-28T12:14+0300
petrol
mustafa ceceli
yaşam
hediye
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Batman'da konser veren Mustafa Ceceli'nin adı petrol kuyusuna verildi. Şarkıcıya adının verildiği kuyudan petrol dolu şişe hediye edildi. Snob Magazin’in haberine göre şaşkınlık yaşayan Ceceli, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20190528/ceceli-erdoganin-davet-etmedigi-yemege-zorla-girmeye-calisti-iddiasi-1039176811.html
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petrol, mustafa ceceli, hediye
Mustafa Ceceli'nin ismi Batman'da petrol kuyusuna verildi, bir şişe petrol hediye edildi
12:03 28.03.2022 (güncellendi: 12:14 28.03.2022)
Batman'da verdiği konserde Mustafa Ceceli'ye adının verildiği petrol kuyusundan, petrol dolu şişe hediye edildi.
Batman'da konser veren Mustafa Ceceli'nin adı petrol kuyusuna verildi. Şarkıcıya adının verildiği kuyudan petrol dolu şişe hediye edildi. Snob Magazin’in haberine göre şaşkınlık yaşayan Ceceli, şunları söyledi:
"Çok teşekkür ederim, ancak petrol fiyatları yükseldi. O yüzden kuyu yetmez."