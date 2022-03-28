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NBA'in yıldızları ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü
NBA'in yıldızları ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü
94. Oscar Ödül töreninde en iyi kısa belgesel ödülünü kazanan 'The Queen of Basketball' (Basketbolun Kraliçesi) adlı yapıt, NBA'de yıldız oyuncuların kazandığı... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T13:04+0300
2022-03-28T13:11+0300
spor
nba
oscar ödül töreni
shaquille o’neal
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ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen tören ile ödüle layık görülen kısa belgeselin baş yapımcıları arasında, Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry ile Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Shaquille O'Neal yer alıyor.Ligin eski efsane oyuncularından Larry Bird ve Oscar Robertson'ın görüşlerine yer verilen belgeselde, olimpiyat tarihinde kadınlarda ilk basketi atan ve NBA draftında seçilen tek kadın basketbolcu unvanlarının sahibi Lusia Harris'in hayat hikayesine odaklanılıyor.Bu yıl 66 yaşında vefat eden ve adı ‘Basketball Hall of Fame’de (Şöhretler Müzesi) yer alan Harris'in başarılarına odaklanan belgeselin yönetmenliğini ise ABD'li Ben Proudfoot üstleniyor.‘Basketbolun Kraliçesi’, Oscar'da NBA'li oyunculara ödül kazandıran ikinci yapıt oldu. 2020'de helikopter kazasında henüz 41 yaşındayken hayatını kaybeden NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın kaleme aldığı ve Glen Keane'in yönettiği ‘Dear Basketball’ (Sevgili Basketbol) adlı yapıt, 2018 yılında ‘en iyi kısa animasyon’ ödülünü kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220328/93-oscar-odulleri-sahiplerini-buluyor-1055089868.html
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nba, oscar ödül töreni, shaquille o’neal

NBA'in yıldızları ikinci kez Oscar'dan ödülle döndü

13:04 28.03.2022 (güncellendi: 13:11 28.03.2022)
© AANBA, basketbol sahası
NBA, basketbol sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
94. Oscar Ödül töreninde en iyi kısa belgesel ödülünü kazanan 'The Queen of Basketball' (Basketbolun Kraliçesi) adlı yapıt, NBA'de yıldız oyuncuların kazandığı ikinci ödül oldu.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen tören ile ödüle layık görülen kısa belgeselin baş yapımcıları arasında, Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry ile Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Shaquille O'Neal yer alıyor.
Ligin eski efsane oyuncularından Larry Bird ve Oscar Robertson'ın görüşlerine yer verilen belgeselde, olimpiyat tarihinde kadınlarda ilk basketi atan ve NBA draftında seçilen tek kadın basketbolcu unvanlarının sahibi Lusia Harris'in hayat hikayesine odaklanılıyor.
Bu yıl 66 yaşında vefat eden ve adı ‘Basketball Hall of Fame’de (Şöhretler Müzesi) yer alan Harris'in başarılarına odaklanan belgeselin yönetmenliğini ise ABD'li Ben Proudfoot üstleniyor.
‘Basketbolun Kraliçesi’, Oscar'da NBA'li oyunculara ödül kazandıran ikinci yapıt oldu. 2020'de helikopter kazasında henüz 41 yaşındayken hayatını kaybeden NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın kaleme aldığı ve Glen Keane'in yönettiği ‘Dear Basketball’ (Sevgili Basketbol) adlı yapıt, 2018 yılında ‘en iyi kısa animasyon’ ödülünü kazanmıştı.
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