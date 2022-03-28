https://tr.sputniknews.com/20220328/nikkei-gazetesi-iphone-se-ve-airpod-uretimi-azaltilacak--1055093881.html

Nikkei gazetesi: iPhone SE ve AirPods üretimi azaltılacak

Nikkei gazetesi: iPhone SE ve AirPods üretimi azaltılacak

Halihazırda çip sıkıntısı nedeniyle üretim sorunları yaşayan Apple'ın düşen talebi gerekçe göstererek iPhone SE ve AirPods üretimini azaltacağı iddia edildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T08:56+0300

2022-03-28T08:56+0300

2022-03-28T08:58+0300

ekonomi

apple

iphone se

nikkei gazetesi

airpod

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Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nikkei, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, en ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE ve AirPods'ların üretimini azaltacağını yazdı. Habere göre şirket azalan talep gerekçesiyle gelecek çeyrekte iPhone SE üretimini yüzde 20 düşürecek. Apple'dan bu durumla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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