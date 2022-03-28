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https://tr.sputniknews.com/20220328/nikkei-gazetesi-iphone-se-ve-airpod-uretimi-azaltilacak--1055093881.html
Nikkei gazetesi: iPhone SE ve AirPods üretimi azaltılacak
Nikkei gazetesi: iPhone SE ve AirPods üretimi azaltılacak
Halihazırda çip sıkıntısı nedeniyle üretim sorunları yaşayan Apple'ın düşen talebi gerekçe göstererek iPhone SE ve AirPods üretimini azaltacağı iddia edildi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T08:56+0300
2022-03-28T08:58+0300
ekonomi
apple
iphone se
nikkei gazetesi
airpod
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Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nikkei, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, en ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE ve AirPods'ların üretimini azaltacağını yazdı. Habere göre şirket azalan talep gerekçesiyle gelecek çeyrekte iPhone SE üretimini yüzde 20 düşürecek. Apple'dan bu durumla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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apple, iphone se, nikkei gazetesi, airpod

Nikkei gazetesi: iPhone SE ve AirPods üretimi azaltılacak

08:56 28.03.2022 (güncellendi: 08:58 28.03.2022)
© REUTERS / Mike SegariPhone SE
iPhone SE - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Mike Segar
Halihazırda çip sıkıntısı nedeniyle üretim sorunları yaşayan Apple'ın düşen talebi gerekçe göstererek iPhone SE ve AirPods üretimini azaltacağı iddia edildi.
Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nikkei, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, en ucuz telefonu olarak bilinen iPhone SE ve AirPods'ların üretimini azaltacağını yazdı.
Habere göre şirket azalan talep gerekçesiyle gelecek çeyrekte iPhone SE üretimini yüzde 20 düşürecek.
Apple'dan bu durumla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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