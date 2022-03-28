https://tr.sputniknews.com/20220328/novaya-gazeta-yayinlarini-askiya-aldi-1055107860.html

Novaya Gazeta, yayınlarını askıya aldı

Novaya Gazeta, yayınlarını askıya aldı

Rusya’da yayınlanan Novaya Gazeta gazetesi, basılı yayınları ile internet sitesi üzerinden yaptığı yayınları tamamen durdurma kararı aldı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T15:31+0300

2022-03-28T15:31+0300

2022-03-28T15:31+0300

dünya

novaya gazeta

yayın

durdurma kararı

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

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Novaya Gazeta yöneticileri, Rusya’nın basın denetleme kurumu Roskomnadzor’dan gazetenin yayınlarına ilişkin ikinci bir uyarı almalarının ardından yayın durdurma kararı aldıklarını söyledi.Gazete yöneticileri, Novaya Gazeta’nın basılı olarak yayınlanmayacak olmasının yanında, internet sitesi ve sosyal medyası üstünden yaptığı yayınlarını da durduracağını kaydetti.Roskomnadzor daha önce Novaya Gazeta’yı, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu hakkındaki haberleri nedeniyle uyarmıştı.Rusya’da yeni kabul edilen bir yasa, ülkenin Ukrayna’daki askeri operasyonu hakkında yalan haber yayınlanmasını ceza kapsamına alıyor.Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Dmitriy Muratov, geçen sene Nobel Barış Ödülü almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html

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novaya gazeta, yayın, durdurma kararı, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)