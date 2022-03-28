https://tr.sputniknews.com/20220328/ogrenci-sinifa-giren-ogretmeninin-basina-poset-gecirdi-1055112996.html

Öğrenci, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi

Öğrenci, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi

Sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci sosyal medyada gündem oldu. TikTok hesabından lise öğrencisi bir gencin "Dersinden kaldığım öğretmeni... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T17:43+0300

2022-03-28T17:43+0300

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türkiye

tiktok

öğretmen

sınıf

lise

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Liseli bir genç video paylaşım sitesi olan TikTok’ta dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği anları paylaştı."Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla yapılan paylaşımda sınıfa giren bir öğretmenin arkasından yaklaşan bir öğrencinin hocasının başına poşet geçirdiği görülüyor. Paylaşılan video sosyal medyada tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı bu saygısızlığı yapan öğrenci hakkında işlem yapılmasını istedi.Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı. Söz konusu görüntülerle ilgili henüz bir açıklama da gelmedi.

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tiktok, öğretmen, sınıf, lise