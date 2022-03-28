https://tr.sputniknews.com/20220328/ogrenci-sinifa-giren-ogretmeninin-basina-poset-gecirdi-1055112996.html
Öğrenci, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi
Öğrenci, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi
Sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci sosyal medyada gündem oldu. TikTok hesabından lise öğrencisi bir gencin "Dersinden kaldığım öğretmeni... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T17:43+0300
2022-03-28T17:43+0300
2022-03-28T17:46+0300
türkiye
tiktok
öğretmen
sınıf
lise
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Liseli bir genç video paylaşım sitesi olan TikTok’ta dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği anları paylaştı."Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla yapılan paylaşımda sınıfa giren bir öğretmenin arkasından yaklaşan bir öğrencinin hocasının başına poşet geçirdiği görülüyor. Paylaşılan video sosyal medyada tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı bu saygısızlığı yapan öğrenci hakkında işlem yapılmasını istedi.Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı. Söz konusu görüntülerle ilgili henüz bir açıklama da gelmedi.
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tiktok, öğretmen, sınıf, lise
Öğrenci, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi
17:43 28.03.2022 (güncellendi: 17:46 28.03.2022) Abone ol
Sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçiren öğrenci sosyal medyada gündem oldu. TikTok hesabından lise öğrencisi bir gencin "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla paylaştığı video tepkilere neden oldu.
Liseli bir genç video paylaşım sitesi olan TikTok’ta dersinden kaldığı öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği anları paylaştı.
"Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notuyla yapılan paylaşımda sınıfa giren bir öğretmenin arkasından yaklaşan bir öğrencinin hocasının başına poşet geçirdiği görülüyor.
Paylaşılan video sosyal medyada tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı bu saygısızlığı yapan öğrenci hakkında işlem yapılmasını istedi.
Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı. Söz konusu görüntülerle ilgili henüz bir açıklama da gelmedi.