Parlamentolara hitap eden Zelenskiy'e Avusturyalı vekillerden kırmızı ışık: Tarafsız ülkeyiz

Parlamentolara hitap eden Zelenskiy'e Avusturyalı vekillerden kırmızı ışık: Tarafsız ülkeyiz

2022-03-28T15:07+0300

2022-03-28T15:07+0300

2022-03-28T16:40+0300

Muhafazakar eğilimli Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) iktidarda olduğu Viyana'da liberal eğilimli Yeni Avusturya ve Liberal Forum (NEOS), ÖVP ve Yeşiller, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in video bağlantısıyla parlamentoda konuşma yapmasına 'evet' dedi. Ancak anamuhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) şüpheyle yaklaşırken, aşırı sağcı eğilimdeki Özgürlükler Partisi (FPÖ) karşı çıktı. Yabancı milletvekillerine hitaplarında Ukrayna'nın Rusya'dan korunması için uçuşa yasak bölge dahil askeri müdahale ve savaş uçağı dahil silah taleplerinde bulunan, hatta Rusya'nın askeri operasyonunu Holokost ile kıyaslayarak İsrailli vekillerin şimşeklerini çeken Ukrayna liderinin Avusturyalı vekillere seslenme ihtimali ortadan kalkmış gözüküyor. İlkin Zelenskiy'in konuşmasına şüpheyle yaklaşan SPÖ, daha sonra Parlamento Başkanı Wolfgang Sobotka'nın Ukrayna liderini davet etmesi halinde karşı çıkmayacağını duyurdu. Ama ardından Sobotka "Parlamentodaki gruplar aralarında anlaştıktan sonra bir çözüm bulunacak. Her halükarda, bunu mümkün kılmaya hazırdım ve hazır olacağım" dedi. Sobotka'nın demek istediği şey, Zelenskiy'in ancak parlamentoda temsil edilen tüm partiler lehteyse konuşma yapabileceğiydi. Ancak şimdiki halde bu gerçekleşebileceğe benzemiyor. Çünkü FPÖ, Ukrayna liderinin davet edilmesine itirazını sürdürüyor. FPÖ lideri lideri Herbert Kickl, 'ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne de Zelenskiy'in konuşma yapmasını istediklerini, zira savaşın taraflarına kürsü olmamak gerektiğini' söyleyerek Avusturya'nın tarafsız ülke statüsüne dikkat çekti. Kickl, "Viyana'da kurulan müzakere masaları var çünkü biz aktif tarafsızlıktan yanayız" dedi. SPÖ'nün bazı önde gelen isimleri de 'Avusturya'nın tarafsız statüsü gözönüne alındığında, böyle bir hitaba davetiye çıkarmanın uygunluğunun tartışmalı olduğuna' dikkat çekti. 1986-97 arası başbakanlık yapan ve 1995'te Avusturya'yı Avrupa Birliği'ne (AB) sokan SPÖ'lü Franz Vranitzky ise 'kendi bakış açısından Zelenskiy'in konuşmasına itiraz edecek bir şey olmadığını' söyledi. Her partinin önce kendi içinde görüş birliğine varması gerektiğinden SPÖ'nün tereddüdünün anlaşılabilir olduğunu belirten Vranitzky, diğer yandan "'Ukrayna Devlet Başkanı konuşmak istiyorsa konuşabilmeli' görüşü bence iyi bir yaklaşım" diye ekledi.ÖVP'li Başbakan Karl Nehammer'in 'Avusturya'nın tarafsızlık statüsünün tartışılmasını istemediğine' dair açıklamalarını eleştiren Vranitzky, 'konunun tartışılmadan bırakılamayacak kadar önemli ve çok katmanlı olduğunu' dile getirdi. Avusturya'nın daimi tarafsızlığının 1955'te tesisinden bu yana Avrupa'da çok şey değiştiğini, Avusturya'nın AB üyeliğine ek olarak, diğer ülkelerin de yeni önlemler aldığını söyleyen Avusturya siyasetinin ağır topu, "Her şeyin modernleştiği çağda tarafsızlığı yeniden yorumlamak gerekir" dedi. SPÖ'ye bunu daha açık ve yapıcı bir şekilde her açıdan tartışmasını tavsiye eden eski başbakan "Ancak temel ilkeyi ihlal etmeden. Ve bu da diğer ülkelerdeki askeri operasyonlara katılmamak anlamına geliyor" diye ekledi.

