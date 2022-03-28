https://tr.sputniknews.com/20220328/putin-dogalgaz-odemelerinde-rubleye-gecisle-ilgili-talimatin-31-marta-kadar-uygulanmasini-istedi-1055100515.html

Putin, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişle ilgili talimatın 31 Mart'a kadar uygulanmasını istedi

Putin, doğalgaz ödemelerinde rubleye geçişle ilgili talimatın 31 Mart'a kadar uygulanmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleyle ödemeye geçilmesine yönelik talimatının 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulmasını... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T12:21+0300

2022-03-28T12:21+0300

2022-03-28T12:27+0300

doğalgaz

vladimir putin

ukrayna krizi

gazprom

ruble

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, rubleyle ödeme talimatına ilişkin olarak hükümete yeni bir talimat gönderdi. Açıklamada, "Rusya hükümetine Merkez Bankası ve Gazprom şirketiyle birlikte, Rusya vatandaşlarına ve Rus tüzel kişilere kısıtlayıcı önlemler getiren AB ülkelerine ve diğer ülkelere doğalgaz tedarikleri karşılığında yapılan ödemelerin para biriminin Rus rublesi olarak değiştirilmesiyle ilgili önlemler dizisini uygulama talimatı verildi" dendi.Kremlin, Putin'in bununla ilgili olarak 31 Mart'a kadar rapor sunulmasını, daha sonrasındaysa uygulamanın aylık bazda rapor edilmesini istediğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-maliye-bakani-siluanov-batinin-dogalgaz-odemelerde-rubleye-uyum-saglamasini-umuyoruz-1055056840.html

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doğalgaz, vladimir putin, gazprom, ruble