https://tr.sputniknews.com/20220328/romanyada-ucretsiz-iyot-tabletleri-dagitilacak-1055111751.html

Romanya'da ücretsiz iyot tabletleri dağıtılacak

Romanya'da ücretsiz iyot tabletleri dağıtılacak

Romanya'da, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitiren halk, gelecek haftadan itibaren iyot tabletlerini ücretsiz... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T17:13+0300

2022-03-28T17:13+0300

2022-03-28T17:13+0300

ukrayna krizi

romanya

radyoaktif iyot

tablet

ukrayna

sağlık bakanı

eczane

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Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila, basına yaptığı açıklamada, iyot tabletlerinin gelecek haftadan itibaren halka ücretsiz dağıtımına başlanacağını belirtti.İyot tabletlerinin 40 yaşına kadar olan herkese dağıtılacağını belirten Rafila, Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ve aynı zamanda geçmişte yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın 'ortak hafızasına' atıfta bulunarak, bu pastillerin dağıtılması gerektiğini ifade etti.Romanya sınırlarının hemen yakınında geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşandığının altını çizen Rafila, 1986'da Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer patlamanın halen hafızalarda yer aldığını ve şu anda olası bir nükleer patlama öncesi halk sağlığını düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.Halkın gelecek haftadan itibaren tablet kullanımıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyen Rafila, tabletlerin Romanya genelindeki 10 bin aile doktoru aracılığıyla dağıtılacağını da kaydetti.Ukrayna'daki savaşta geçen haftalarda çatışmaların, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarına kadar varmasının ardından Rumenler, eczanelerdeki iyot tableti stoklarını tüketmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220315/abdnin-nukleer-baslikli-gudumlu-fuze-tasiyabilen-savas-gemisi-stockholme-demir-atti-1054749542.html

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romanya, radyoaktif iyot, tablet, ukrayna, sağlık bakanı, eczane