https://tr.sputniknews.com/20220328/romanyada-ucretsiz-iyot-tabletleri-dagitilacak-1055111751.html
Romanya'da ücretsiz iyot tabletleri dağıtılacak
Romanya'da ücretsiz iyot tabletleri dağıtılacak
Romanya'da, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitiren halk, gelecek haftadan itibaren iyot tabletlerini ücretsiz... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T17:13+0300
2022-03-28T17:13+0300
2022-03-28T17:13+0300
ukrayna krizi
romanya
radyoaktif iyot
tablet
ukrayna
sağlık bakanı
eczane
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Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila, basına yaptığı açıklamada, iyot tabletlerinin gelecek haftadan itibaren halka ücretsiz dağıtımına başlanacağını belirtti.İyot tabletlerinin 40 yaşına kadar olan herkese dağıtılacağını belirten Rafila, Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ve aynı zamanda geçmişte yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın 'ortak hafızasına' atıfta bulunarak, bu pastillerin dağıtılması gerektiğini ifade etti.Romanya sınırlarının hemen yakınında geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşandığının altını çizen Rafila, 1986'da Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer patlamanın halen hafızalarda yer aldığını ve şu anda olası bir nükleer patlama öncesi halk sağlığını düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.Halkın gelecek haftadan itibaren tablet kullanımıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyen Rafila, tabletlerin Romanya genelindeki 10 bin aile doktoru aracılığıyla dağıtılacağını da kaydetti.Ukrayna'daki savaşta geçen haftalarda çatışmaların, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarına kadar varmasının ardından Rumenler, eczanelerdeki iyot tableti stoklarını tüketmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220315/abdnin-nukleer-baslikli-gudumlu-fuze-tasiyabilen-savas-gemisi-stockholme-demir-atti-1054749542.html
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romanya, radyoaktif iyot, tablet, ukrayna, sağlık bakanı, eczane
Romanya'da ücretsiz iyot tabletleri dağıtılacak
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Romanya'da, nükleer savaş korkusuyla geçen haftalarda eczanelerdeki iyot tableti stoklarını bitiren halk, gelecek haftadan itibaren iyot tabletlerini ücretsiz olarak aile doktorlarından alabilecek.
Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila, basına yaptığı açıklamada, iyot tabletlerinin gelecek haftadan itibaren halka ücretsiz dağıtımına başlanacağını belirtti.
İyot tabletlerinin 40 yaşına kadar olan herkese dağıtılacağını belirten Rafila, Ukrayna'daki silahlı çatışmaya ve aynı zamanda geçmişte yaşanan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamanın 'ortak hafızasına' atıfta bulunarak, bu pastillerin dağıtılması gerektiğini ifade etti.
Romanya sınırlarının hemen yakınında geniş çaplı bir silahlı çatışma yaşandığının altını çizen Rafila, 1986'da Ukrayna'da meydana gelen bir nükleer patlamanın halen hafızalarda yer aldığını ve şu anda olası bir nükleer patlama öncesi halk sağlığını düşünmenin önemli olduğunu vurguladı.
Halkın gelecek haftadan itibaren tablet kullanımıyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirileceğini söyleyen Rafila, tabletlerin Romanya genelindeki 10 bin aile doktoru aracılığıyla dağıtılacağını da kaydetti.
Ukrayna'daki savaşta geçen haftalarda çatışmaların, Çernobil Nükleer Santrali yakınlarına kadar varmasının ardından Rumenler, eczanelerdeki iyot tableti stoklarını tüketmişti.