https://tr.sputniknews.com/20220328/rusya-3-slovakyali-diplomati-sinir-disi-edecek-1055106650.html

Rusya, 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı edecek

Rusya, 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Söz konusu kararın, Slovakya’nın Rus... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T14:57+0300

2022-03-28T14:57+0300

2022-03-28T15:07+0300

slovakya

rusya

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Rusya, Slovakya’nın Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Slovakya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’ndaki büyükelçisi Lyubomir Regak, 28 Mart’ta Rusya Dışişleri’ne çağrılmıştır ve kendisine, Slovakya’daki Rusya Büyükelçiliği’nin üç çalışanının mart ayında sınır dışı edilmiş olmasına karşılık olarak, Moskova’daki Slovakya Büyükelçiliği’nin üç çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiği iletilmiştir” denildi.

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