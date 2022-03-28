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Rusya, 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı edecek
Rusya, 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı edecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Söz konusu kararın, Slovakya’nın Rus... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:57+0300
2022-03-28T15:07+0300
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Rusya, Slovakya’nın Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Slovakya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’ndaki büyükelçisi Lyubomir Regak, 28 Mart’ta Rusya Dışişleri’ne çağrılmıştır ve kendisine, Slovakya’daki Rusya Büyükelçiliği’nin üç çalışanının mart ayında sınır dışı edilmiş olmasına karşılık olarak, Moskova’daki Slovakya Büyükelçiliği’nin üç çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiği iletilmiştir” denildi.
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Rusya, 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı edecek

14:57 28.03.2022 (güncellendi: 15:07 28.03.2022)
© REUTERS / Maxim ShemetovRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova’daki 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Söz konusu kararın, Slovakya’nın Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık olarak alındığı kaydedildi.
Rusya, Slovakya’nın Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesine karşılık 3 Slovakyalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Slovakya Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’ndaki büyükelçisi Lyubomir Regak, 28 Mart’ta Rusya Dışişleri’ne çağrılmıştır ve kendisine, Slovakya’daki Rusya Büyükelçiliği’nin üç çalışanının mart ayında sınır dışı edilmiş olmasına karşılık olarak, Moskova’daki Slovakya Büyükelçiliği’nin üç çalışanının istenmeyen kişi ilan edildiği iletilmiştir” denildi.
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