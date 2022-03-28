https://tr.sputniknews.com/20220328/rusya-heyetini-tasiyan-ucak-istanbula-inis-yapti-1055109904.html

Rusya heyetini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı

Rusya heyetini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı

Ukrayna ile yürütülecek müzakerelere katılacak olan Rus heyetini taşıyan Rusya’nın başkenti Moskova’dan kalkış yapan Tupolev Tu-204-300 tipi uçak, İstanbul... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T16:23+0300

2022-03-28T16:23+0300

2022-03-28T16:30+0300

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

müzakere

atatürk havalimanı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı devam ederken, Kiev tarafı ile müzakerelere katılacak olan Rus heyetini taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.Müzakereler 28-30 Mart tarihleri arasında sürecek.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelere bugün başlamasına ihtimal vermediklerini, görüşmelerin yarın başlayabileceğini açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, görüşmelerin İstanbul’da yüz yüze olarak bugün-yarın yeniden başlayacağını ve görüşmelerin başarı ile sonuçlanmasını umduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220328/lavrov-rusya-ukrayna-gorusmeleri-bugun-yarin-istanbulda-yuz-yuze-olarak-yeniden-baslayacak-1055099747.html

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rusya, ukrayna, müzakere, atatürk havalimanı