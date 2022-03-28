https://tr.sputniknews.com/20220328/rusya-jitomir-bolgesindeki-buyuk-muhimmat-depolari-kalibr-fuzeleri-ile-imha-edildi-1055115447.html

Rusya: Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depoları Kalibr füzeleri ile imha edildi

Rusya: Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depoları Kalibr füzeleri ile imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüzü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depolarının Kalibr füzeleri ile imha edildiğini bildirdi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T19:20+0300

2022-03-28T19:20+0300

2022-03-28T19:39+0300

ukrayna krizi

rusya

konaşenkov

jitomir

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüzü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Azov Taburu’nun komutanlarının tahliyesi için gelen bir Mi-8 helikopterini Mariupol yakınlarında düşürdüklerini dile getiren Konaşenkov, şunları söyledi:“Mariupol bölgesinde, Azak Denizi üzerindeki kıyı şeridinden beş kilometre uzaklıkta astlarını terk eden aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun komutanlarını tahliye etmek üzere gelen Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü."Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depolarının Kalibr füzeleri ile imha edildiğini de söyleyen Konaşenkov, “Kiev banliyölerindeki Ukrayna birliklerinin tedarik edildiği Jitomir bölgesindeki Uşomir ve Veselovka yerleşimlerinin yakınlarındaki büyük mühimmat depoları, yüksek hassasiyete sahip deniz tabanlı Kalibr seyir füzeleri ile imha edildi” ifadelerini kullandı.

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rusya, konaşenkov, jitomir, igor konaşenkov