https://tr.sputniknews.com/20220328/rusya-jitomir-bolgesindeki-buyuk-muhimmat-depolari-kalibr-fuzeleri-ile-imha-edildi-1055115447.html
Rusya: Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depoları Kalibr füzeleri ile imha edildi
Rusya: Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depoları Kalibr füzeleri ile imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüzü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depolarının Kalibr füzeleri ile imha edildiğini bildirdi. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T19:20+0300
2022-03-28T19:20+0300
2022-03-28T19:39+0300
ukrayna krizi
rusya
konaşenkov
jitomir
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüzü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Azov Taburu’nun komutanlarının tahliyesi için gelen bir Mi-8 helikopterini Mariupol yakınlarında düşürdüklerini dile getiren Konaşenkov, şunları söyledi:“Mariupol bölgesinde, Azak Denizi üzerindeki kıyı şeridinden beş kilometre uzaklıkta astlarını terk eden aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun komutanlarını tahliye etmek üzere gelen Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü."Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depolarının Kalibr füzeleri ile imha edildiğini de söyleyen Konaşenkov, “Kiev banliyölerindeki Ukrayna birliklerinin tedarik edildiği Jitomir bölgesindeki Uşomir ve Veselovka yerleşimlerinin yakınlarındaki büyük mühimmat depoları, yüksek hassasiyete sahip deniz tabanlı Kalibr seyir füzeleri ile imha edildi” ifadelerini kullandı.
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Rusya: Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depoları Kalibr füzeleri ile imha edildi
19:20 28.03.2022 (güncellendi: 19:39 28.03.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüzü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depolarının Kalibr füzeleri ile imha edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüzü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği operasyona ilişkin bilgi verdi.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Azov Taburu’nun komutanlarının tahliyesi için gelen bir Mi-8 helikopterini Mariupol yakınlarında düşürdüklerini dile getiren Konaşenkov, şunları söyledi:
“Mariupol bölgesinde, Azak Denizi üzerindeki kıyı şeridinden beş kilometre uzaklıkta astlarını terk eden aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun komutanlarını tahliye etmek üzere gelen Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü."
Jitomir bölgesindeki büyük mühimmat depolarının Kalibr füzeleri ile imha edildiğini de söyleyen Konaşenkov, “Kiev banliyölerindeki Ukrayna birliklerinin tedarik edildiği Jitomir bölgesindeki Uşomir ve Veselovka yerleşimlerinin yakınlarındaki büyük mühimmat depoları, yüksek hassasiyete sahip deniz tabanlı Kalibr seyir füzeleri ile imha edildi” ifadelerini kullandı.