https://tr.sputniknews.com/20220328/rusyadan-kalkan-son-ab-treni-helsinkiye-ulasti-1055103300.html

Rusya'dan kalkan son AB treni Helsinki'ye ulaştı

Rusya'dan kalkan son AB treni Helsinki'ye ulaştı

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından, Rusya-AB arası seferlerin gerçekleştirildiği demiryolunda son tren Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T13:42+0300

2022-03-28T13:42+0300

2022-03-28T13:51+0300

ukrayna krizi

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Fin demiryolu operatörü VR, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbass operasyonunu başlatmasından bu yana hızla tükenen Allegro hizmetini askıya aldığını duyurdu. Pazar günü saat 19.00'dan hemen sonra, St. Petersburg'dan kalkan Allegro ekspres treni, Rusya ile AB arasındaki son seferini gerçekleştirdi.İki evcil hayvanını taşıdığı bir taşıma çantasıyla trenden inen Alex, "Artık kedilerimi aldığıma göre geri dönmek için bir nedenim yok, benim için en değerli olduğunu düşündüğüm her şeye sahibim şu an" dedi. Birkaç yıldır Helsinki'de yaşayan Moskovalı, röportaj sırasında sadece ilk adını vererek şu ifadeleri kullandı: Avrupa'ya doğrudan uçuşları durduran hava sahası kapanmalarıyla birlikte, Rusya'dan ayrılmak isteyenler İstanbul ve Belgrad üzerinden uçuşlara veya karayolu ve demiryoluna yöneldi.24 Şubat'ta askeri harakâtın başlamasından bu yana, günde yaklaşık 700 yolcu Finlandiya'ya giden trenleri doldurdu. Fin makamları, Rusya'daki Finlilerin ülkeden çıkma talepleri doğrultusunda tren hizmetinin açık kalmasına izin vermişti.Ancak perşembe günü hükümet, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar ışığında 'bu güzergahta hizmet vermenin artık uygun olmadığını' şirkete bildirdi ve bugünden itibaren gerçekleştirilecek olan tüm seferler iptal edildi.

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