https://tr.sputniknews.com/20220328/samsunda-ogrenci-servisi-ile-otomobil-carpisti-12-yarali-1055096056.html
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:14+0300
2022-03-28T10:14+0300
2022-03-28T10:14+0300
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samsun
kaza
trafik kazası
öğrenci
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Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
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türkiye, samsun, kaza, trafik kazası, öğrenci
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.