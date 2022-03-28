https://tr.sputniknews.com/20220328/samsunda-ogrenci-servisi-ile-otomobil-carpisti-12-yarali-1055096056.html

Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T10:14+0300

2022-03-28T10:14+0300

2022-03-28T10:14+0300

türkiye

türkiye

samsun

kaza

trafik kazası

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055095992_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_907d027077dfa3dfe976112fd28cd286.jpg

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, samsun, kaza, trafik kazası, öğrenci