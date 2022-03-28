Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220328/samsunda-ogrenci-servisi-ile-otomobil-carpisti-12-yarali-1055096056.html
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:14+0300
2022-03-28T10:14+0300
türkiye
türkiye
samsun
kaza
trafik kazası
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055095992_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_907d027077dfa3dfe976112fd28cd286.jpg
Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055095992_311:0:1272:721_1920x0_80_0_0_0b9b0e206a6f28170dff0974798639d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, samsun, kaza, trafik kazası, öğrenci

Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

10:14 28.03.2022
© İHASamsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, kaza yerini terk ettiği için ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
Trafik kazası geçirince hastaneye kaldırıldı, olay yerini terk ettiği için ceza kesildi
10 Şubat, 12:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала