https://tr.sputniknews.com/20220328/sentop-ukrayna-ve-rusyayla-gorusen-ateskesin-saglanmasi-icin-gayret-gosteren-tek-ulke-turkiye-1055094093.html

Şentop: Ukrayna ve Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye

Şentop: Ukrayna ve Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye

TBMM Başkanı Şentop, "Çok isabetli bir karar. Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T09:08+0300

2022-03-28T09:08+0300

2022-03-28T09:08+0300

politika

mustafa şentop

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044084492_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_92267a16523f128065d24badc8878288.jpg

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Lübliyana'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, şunları kaydetti:"Çok isabetli bir karar. Olması gereken şey bu. Çünkü takip ediyoruz; sürecin başından beri gerek Ukrayna gerek Rusya'yla görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye. Şüphesiz bunu herkes temenni ediyor. Bölgemizde, dünyada, bütün siyasetçiler, devlet adamları, insanlar bir an önce ateşkes olsun diye temenni ediyor. Ama bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafla birlikte görüşebilmek, tarafları buna ikna edebilmek, bir araya getirebilmek önemli. Cumhurbaşkanı'mız sürecin başından beri bunun için çok yoğun gayret gösteriyor. "Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu anlamdaki ziyaretlerine de dikkati çekerek, "Böyle bir müzakerenin zemini, zihinsel zemini hazırdı. Olması gereken de buydu. İsabetli olur. Bizim arzumuz; ille de Türkiye'de olsun meselesi değil, mesele bir an önce ateşkesin gerçek manada sağlanması. İnşallah Türkiye'de yapılacak toplantı buna vesile olur." diye konuştu."Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı"Dünyadaki birçok uluslararası toplantının bir numaralı gündeminin Ukrayna'da yaşananlar olduğunu anımsatan Şentop, "Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir mesele olmaktan çıktı, başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Ortada büyük bir risk var. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi, en baştaki bu olacak. Ben geçen hafta ve ondan önceki hafta meclis başkanlarıyla, bilhassa Ukrayna'ya yakın çevredeki meclis başkanlarıyla görüştüm." ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Polonya, Romanya, Slovenya Ulusal Meclis başkanlarıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu bir an önce ateşkes. Ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek bir zemini kurabilmek lazım." dedi.Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda görüşülecek konuların başında, "Rusya-Ukrayna" konusunun geleceğine de dikkati çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220327/canli--mariupol-havaalanindan-ilk-goruntuler-paylasildi-1055077130.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa şentop, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, türkiye