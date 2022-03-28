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Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
Şile Ağva'da derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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deniz
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Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü. Sahile gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz" dedi. Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, "Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor" diye konuştu.
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şile, deniz

Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü

12:45 28.03.2022
© DHAŞile'de denizin rengi kahverengiye döndü
Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© DHA
Şile Ağva'da derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümü kahverengi oldu.
Ağva'da denizin bir kısmı, özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü. Sahile gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz" dedi. Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, "Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor" diye konuştu.
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