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https://tr.sputniknews.com/20220328/sivrisinekle-mucadele-icin-sikilan-ilac-tunele-doldu-ulasim-durdu-1055106092.html
Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu, ulaşım durdu
Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu, ulaşım durdu
İzmit'te D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli’nin içini ilaç sis gibi... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:43+0300
2022-03-28T14:43+0300
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tünel
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ilaç
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı. Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/konyayi-cevre-illere-baglayan-kara-yollari-ulasima-kapandi-1054631337.html
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türkiye, kocaeli, tünel, sivrisinek, ilaç

Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu, ulaşım durdu

14:43 28.03.2022
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİKSivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu, ulaşım durdu
Sivrisinekle mücadele için sıkılan ilaç tünele doldu, ulaşım durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK
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İzmit'te D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli’nin içini ilaç sis gibi kapladı, kötü koku yayıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.
Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı. Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
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Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı
11 Mart, 09:59
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