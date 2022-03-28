https://tr.sputniknews.com/20220328/sputnik-v-hiv-pozitif-bireylerde-etkinligi-kanitlanan-ilk-kovid-19-asisi-oldu-1055106409.html

Sputnik V, HIV pozitif bireylerde etkinliği kanıtlanan ilk Kovid-19 aşısı oldu

Sputnik V, HIV pozitif bireylerde etkinliği kanıtlanan ilk Kovid-19 aşısı oldu

Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik V aşısının HIV pozitif bireylerde Kovid-19 konusunda etkinliği kanıtlanan ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T15:00+0300

2022-03-28T15:00+0300

2022-03-28T15:00+0300

sputnik v

koronavirüs

hiv/aids

koronavirüs aşısı

the lancet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053309827_0:100:3232:1918_1920x0_80_0_0_e76f4edb0468f8d906c5442d2b78b682.jpg

Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’na (RDIF) göre, Sputnik V, HIV pozitif bireylerde Kovid-19’a karşı etkinliği kanıtlanan ilk koronavirüs aşısı oldu. Araştırmanın sonuçları The Lancet tıp dergisinde yayınlandı. Söz konusu kişilerde Sputnik V’nin etkinlik düzeyinin yüzde 79 olduğu tespit edildi. Araştırmada Moskova’da antiviral tedavi gören 24 binden fazla HIV pozitif hastanın verileri analiz edildi. Sputnik V, hastaneye yatma durumlarına karşı vakaların yüzde 90’ından fazlasında, Kovid-19’un orta ve ağır düzeyde geçirilmesine karşı da yüzde 97 oranında etki gösterdi. Sputnik V aşısı HIV pozitif olan, antiviral terapi gören ve bağışıklığı bozulmuş kişilerde koronavirüs kaynaklı olarak hastalanma riskini 2.5-3.3 kat azalttı. Geliştiricilerine göre, Sputnik V bu kategorideki kişileri korumak için en iyi çözüm olabilir. Dünya Sağlık Örgütü, HIV pozitif olup hastaneye kaldırılan dört kişiden birinin öldüğünü açıklamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik v, hiv/aids, koronavirüs aşısı, the lancet