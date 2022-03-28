https://tr.sputniknews.com/20220328/taliban-afgan-kadinlarin-yalniz-ucmasini-yasakladi-1055104544.html
Taliban, Afgan kadınların yalnız uçmasını yasakladı
Taliban, Afgan kadınların yalnız uçmasını yasakladı
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, yeni bir düzenleme ile eşi veya bir erkek akrabası eşlik etmedikçe kadınların yalnız başlarına uçmalarını... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T14:36+0300
2022-03-28T14:36+0300
2022-03-28T15:03+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kadın
karar
havaalanı
uçuş
islam
erkek
insan hakları
kadın hakları
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Afganistan'da kadınlar, giderek kamusal yaşamdan daha fazla dışlanarak okuldan ve çoğu devlet işinden men edilirken, Taliban tarafından Kuran'ın katı yorumuna göre giyinmeleri emrediliyor.Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, ülkede temel insan haklarını rafa kaldıran yeni bir düzenlemeye imza attı. Örgüt tarafından getirilen yeni düzenlemede yer alan kararlar şöyle:Havacılık yetkililerinin AFP'ye verdiği demece göre karar, perşembe günü Taliban temsilcileri ve iki havayolu şirketi ile Kabil Havaalanı göçmenlik yetkilileri arasında yapılan toplantı sonrasında alındı.Ariana Afghan Airlines'ın üst düzey bir yetkilisinin personeline yazdığı ve bir kopyası AFP tarafından ele geçirilen bir mektupta, "Hiçbir kadının bir erkek akrabası olmadan iç veya dış hat uçuşlarında uçmasına izin verilmez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.Taliban'ın 'Erdemi Teşvik ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı', uçuş yasağı emrini reddetti, ancak AFP'nin temasa geçtiği iki seyahat acentesi, yalnız kadın gezginlere bilet satmayı durdurduklarını doğruladı.Yerel basında geçen hafta ABD pasaportlu bir Afgan kadının uçmasının engellendiği bildirilse de, kararın yabancıları etkileyip etkilemeyeceği belli değil. Uçaktaki bir yolcu AFP'ye verdiği demeçte, "Erkek akrabası olmadan seyahat eden bazı kadınların cuma günü Kabil'den İslamabad'a giden bir Kam Air uçuşuna binmesine izin verilmedi" dedi.'İslam Emirliği'nin değil, Allah'ın emri' Uçuş yasağı, bakan yardımcısının kadın ve erkeklerin aynı günlerde Kabil'deki parkları ziyaret etmemeleri talimatını vermesiyle geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadınların parkları yalnızca pazar, pazartesi ve salı günleri ziyaret etmesine izin verilirken, kalan günler erkeklere ayrıldı.Bakanlık yetkilisi Muhammed Yahya Aref, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Birbirine yabancı olan erkek ve kadınların bir yerde toplanmamaları İslam Emirliği'nin değil, Allah'ın emridir" ifadelerini kullandı.Reuters'a konuşan kaynaklar: Sakalsız memurlar işten çıkarıldıÖte yandan, kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Taliban yönetimi, pazartesi günü tüm devlet dairelerinde devriye gezerek, çalışanların sakal boylarını ve kıyafet kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.Kaynaklar, sakal ve kıyafet kurallarına uymayan bazı işçilerin bu sebeplerden ötürü işten çıkarıldığını aktardı. Aktarılana göre, diğer işçilere de, bundan sonra devlet dairelerine giremeyecekleri ve kıyafet kurallarına uymadıkları takdirde işten atılacakları söylendi.
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afganistan, kadın, karar, havaalanı, uçuş, islam, erkek, insan hakları, kadın hakları
Taliban, Afgan kadınların yalnız uçmasını yasakladı
14:36 28.03.2022 (güncellendi: 15:03 28.03.2022) Abone ol
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, yeni bir düzenleme ile eşi veya bir erkek akrabası eşlik etmedikçe kadınların yalnız başlarına uçmalarını yasakladı. Düzenlemeye göre kadın ve erkekler, aynı günlerde başkentteki parkları ziyaret edemeyecek.
Afganistan'da kadınlar, giderek kamusal yaşamdan daha fazla dışlanarak okuldan ve çoğu devlet işinden men edilirken, Taliban tarafından Kuran'ın katı yorumuna göre giyinmeleri emrediliyor.
Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, ülkede temel insan haklarını rafa kaldıran yeni bir düzenlemeye imza attı.
Örgüt tarafından getirilen yeni düzenlemede yer alan kararlar şöyle:
Kadınlar ve erkekler aynı günlerde başkentteki parkları ziyaret edemeyecek.
Kadınlar, yanlarında eşleri veya bir erkek akrabaları olmadan uçak seyahati yapamayacak.
Havacılık yetkililerinin AFP'ye verdiği demece göre karar, perşembe günü Taliban temsilcileri ve iki havayolu şirketi ile Kabil Havaalanı göçmenlik yetkilileri arasında yapılan toplantı sonrasında alındı.
Ariana Afghan Airlines'ın üst düzey bir yetkilisinin personeline yazdığı ve bir kopyası AFP tarafından ele geçirilen bir mektupta, "Hiçbir kadının bir erkek akrabası olmadan iç veya dış hat uçuşlarında uçmasına izin verilmez" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Taliban'ın 'Erdemi Teşvik ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı', uçuş yasağı emrini reddetti, ancak AFP'nin temasa geçtiği iki seyahat acentesi, yalnız kadın gezginlere bilet satmayı durdurduklarını doğruladı.
Yerel basında geçen hafta ABD pasaportlu bir Afgan kadının uçmasının engellendiği bildirilse de, kararın yabancıları etkileyip etkilemeyeceği belli değil. Uçaktaki bir yolcu AFP'ye verdiği demeçte, "Erkek akrabası olmadan seyahat eden bazı kadınların cuma günü Kabil'den İslamabad'a giden bir Kam Air uçuşuna binmesine izin verilmedi" dedi.
'İslam Emirliği'nin değil, Allah'ın emri'
Uçuş yasağı, bakan yardımcısının kadın ve erkeklerin aynı günlerde Kabil'deki parkları ziyaret etmemeleri talimatını vermesiyle geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadınların parkları yalnızca pazar, pazartesi ve salı günleri ziyaret etmesine izin verilirken, kalan günler erkeklere ayrıldı.
Bakanlık yetkilisi Muhammed Yahya Aref, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Birbirine yabancı olan erkek ve kadınların bir yerde toplanmamaları İslam Emirliği'nin değil, Allah'ın emridir" ifadelerini kullandı.
Reuters'a konuşan kaynaklar: Sakalsız memurlar işten çıkarıldı
Öte yandan, kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, Taliban yönetimi, pazartesi günü tüm devlet dairelerinde devriye gezerek, çalışanların sakal boylarını ve kıyafet kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
Kaynaklar, sakal ve kıyafet kurallarına uymayan bazı işçilerin bu sebeplerden ötürü işten çıkarıldığını aktardı. Aktarılana göre, diğer işçilere de, bundan sonra devlet dairelerine giremeyecekleri ve kıyafet kurallarına uymadıkları takdirde işten atılacakları söylendi.