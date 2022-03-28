Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Başkanı Bayındır'dan ucuz et, sebze ve meyve için 3 öneri

“Türkiye’nin düzlüğe çıkabilmesi için atılması gereken adımlar var. Birincisi üreticilerin doğru kurgulanması yani teşvik. Tüm dünyada tarım sektörü desteklenir çünkü doğaya ve doğadan gelen etkilere açık bir sektördür. Bir şekilde hayatta kalmasını sağlayan ekonomik üretim ortamını yaratmaya teşvik denir ve bu bir tek tarımda yoktur sanayide de vardır. İkincisi, gençlerin çiftçiliğe özendirilmesi ve kırsal kesimin yerinde kalmamasının en temel sebebi sosyal sigortasının olmamasıdır. Sosyal sigorta sisteminin düzenlenmesi şarttır. Köylü kadınlar çocuklarına, ‘aman sen bu sektörde çalışma bu sektör çok meşakkatli’ diyor. Gerçekten bu kadar meşakkatli, bu kadar emek verilen başka bir sektör yok. Üçüncüsü üreten yetiştiren insanların sadece ekonomik üretim değil emek ve mücadele içinde olduklarını fark etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de hızlıca bir ayrılış var sektörden. Tarımın, geleceğin yükselen sektörü olacağı zaten bekleniyordu. O gün geldi çattı.”