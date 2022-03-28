https://tr.sputniknews.com/20220328/tbb-bogazicine-hukuk-fakultesi-acilmasi-kararini-danistaya-tasidi-1055119022.html
TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı
TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı
Türkiye Barolar Birliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı. Açıklamada, "Gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T21:52+0300
2022-03-28T21:52+0300
2022-03-28T21:52+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
hukuk fakültesi
tbb
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla kurulan hukuk fakültesine karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.TBB’nin açıklamasında anayasa ve yasalarda fakültelerin kanunla kurulacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.Açıklamada şunlar denildi:“Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında ‘hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden’ katılma talebinde bulunulmuştur. Danıştay’a yapılan başvuruda, cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.”TBB Başkanı Erinç Sağkan, Boğaziçili akademisyenlere, özerk eğitim için açılan davalara hukuki destek vereceklerini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220319/resmi-gazetede-yayimlandi-bogazici-hukukta-ogretim-dili-yuzde-30-ingilizce-oldu-1054865877.html
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TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı
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Türkiye Barolar Birliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı. Açıklamada, "Gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır" denildi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla kurulan hukuk fakültesine karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.
TBB’nin açıklamasında anayasa ve yasalarda fakültelerin kanunla kurulacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada şunlar denildi:
“Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında ‘hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden’ katılma talebinde bulunulmuştur. Danıştay’a yapılan başvuruda, cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.”
TBB Başkanı Erinç Sağkan, Boğaziçili akademisyenlere, özerk eğitim için açılan davalara hukuki destek vereceklerini söylemişti.