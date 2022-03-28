https://tr.sputniknews.com/20220328/tbb-bogazicine-hukuk-fakultesi-acilmasi-kararini-danistaya-tasidi-1055119022.html

TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı

TBB, Boğaziçi’ne hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi açılması kararını Danıştay’a taşıdı. Açıklamada, "Gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T21:52+0300

2022-03-28T21:52+0300

2022-03-28T21:52+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

hukuk fakültesi

tbb

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), Boğaziçi Üniversitesi’nde cumhurbaşkanı kararıyla kurulan hukuk fakültesine karşı açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.TBB’nin açıklamasında anayasa ve yasalarda fakültelerin kanunla kurulacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.Açıklamada şunlar denildi:“Cumhurbaşkanı kararı bireysel işlem niteliğinde olduğundan, düzenleyici işlem nitelikli dava konusu karar açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Ayrıca gerekli ihtiyaç analizleri ve akademik alt yapı çalışmaları yapılmadan kontrolsüz şekilde açılan hukuk fakültelerine bir yenisinin daha eklenmesinde hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Bu gerekçelerle Birliğimiz tarafından, Boğaziçi Üniversitesi’nde Hukuk ve İletişim fakültelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına karşı açılan iptal davasına, davacılar yanında ‘hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin kısım yönünden’ katılma talebinde bulunulmuştur. Danıştay’a yapılan başvuruda, cumhurbaşkanlığı kararının iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm verilinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istenmiştir.”TBB Başkanı Erinç Sağkan, Boğaziçili akademisyenlere, özerk eğitim için açılan davalara hukuki destek vereceklerini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220319/resmi-gazetede-yayimlandi-bogazici-hukukta-ogretim-dili-yuzde-30-ingilizce-oldu-1054865877.html

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