https://tr.sputniknews.com/20220328/tesk-fiyat-istikrari-icin-esel-mobil-sistemi-geri-gelmeli-1055098761.html

TESK: Fiyat istikrarı için eşel mobil sistemi geri gelmeli

TESK: Fiyat istikrarı için eşel mobil sistemi geri gelmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz yansıdığını belirterek, “Bu... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T11:51+0300

2022-03-28T11:51+0300

2022-03-28T11:51+0300

türkiye

tesk

bendevi palandöken

akaryakıt

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Girdi maliyetleri ve artan ürün fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, istikrarın sağlanması ve fiyatlarda aşağı yönde ivme yakalanması için eşel mobil sistemine tekrar geçilmesi gerektiğinisöyledi.Ürün fiyatlarının aşağı yönde ivme yakalaması için eşel mobil sistemine tekrar geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz bir yansıma yaptığı aşikardır. Bu olumsuzluğu olumlu hale getirmek için zaman kaybedilmeden eşel mobil sistemine geri dönülmeli. Bununla birlikte otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde indirime gidilmeli. Bu uygulamalar ile dar gelirli vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. En önemlisi enflasyonun düşmesi ile birlikte ekonomide kısa sürede rahatlama gerçekleşir. Esnafın ve tüketicinin fiyat artışlarına karşı korunması için akaryakıtta eşel mobille sistemine geçilmesi toplumun faydasına olur. Akaryakıt maliyetleri azaldığında tezgahtaki ürünlerin de fiyatının düştüğü görülecektir.” şeklinde konuştu."Yerinde üretim için gübre ve akaryakıt desteği verilmeli"Girdi maliyetlerindeki artışların ürün fiyatlarını etkilemesine çözüm olarak yerinde üretimin desteklenmesi gerektiğini de belirten Palandöken, şunları kaydetti: “Raflara gelen ürünlerin fiyatlarını temel girdi maliyetlerindeki giderler belirliyor. Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış, taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı boyunca fiyatlara yansıyacak zam oranını da kaçınılmaz kılıyor. Kazmayı vurduğumuz her alanda yeşil filizler açacak topraklarımız var. Yapılması gereken çiftçiye verilen desteklerin zaman kaybedilmeden artırılarak yerli üretimin desteklenerek dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Yerinde üretim için başta ürün teşvikleri olmak üzere gübre ve akaryakıt desteği verilmeli. Maliyetlerden tasarrufa gidilerek ürün fiyatlarına pozitif yönde fiyat istikrarı sağlamalı.”

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tesk, bendevi palandöken, akaryakıt