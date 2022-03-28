https://tr.sputniknews.com/20220328/teskten-cumhurbaskani-erdogana-kdv-indirimi-tesekkuru-1055119347.html

TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü

TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T22:16+0300

2022-03-28T22:16+0300

2022-03-28T22:19+0300

ekonomi

tesk

recep tayyip erdoğan

katma değer vergisi (kdv)

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Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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tesk, recep tayyip erdoğan, katma değer vergisi (kdv)