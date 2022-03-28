https://tr.sputniknews.com/20220328/teskten-cumhurbaskani-erdogana-kdv-indirimi-tesekkuru-1055119347.html
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T22:16+0300
2022-03-28T22:16+0300
2022-03-28T22:19+0300
ekonomi
tesk
recep tayyip erdoğan
katma değer vergisi (kdv)
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Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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tesk, recep tayyip erdoğan, katma değer vergisi (kdv)
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü
22:16 28.03.2022 (güncellendi: 22:19 28.03.2022) Abone ol
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.