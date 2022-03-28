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TMO, buğday satış fiyatına yüzde 22 zam yaptı
TMO, buğday satış fiyatına yüzde 22 zam yaptı
Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un regülasyonu çerçevesinde un sanayicilerine sattığı buğday fiyatına zam yaptı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T18:53+0300
2022-03-28T18:53+0300
ekonomi
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
buğday
zam
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Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un sanayicilerine sattığı ekmeklik buğday fiyatlarına yüzde 21-22 oranlarında zam yaptı.Bloomberght'den İrfan Donat'ın haberine göre, 25 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olan satış fiyatı listesini güncelleyen TMO, anlaşmalı olduğu un sanayicilerine 2 bin 650 TL'den sattığı ekmeklik buğdayın ton fiyatına yüzde 21-22 zam yaparak 3 bin 210 TL ile 3 bin 250 TL aralığına yükseltti.TMO, un sanayicilerinin söz konusu buğdayı paçal şekilde fırıncılara daha ucuz fiyattan vererek ekmek fiyatlarının artmaması için müdahalede bulunurken, 2021 sezonunda rekor bir kamu zararı açıklaması bekleniyor.TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçtiğimiz haftalarda Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada un regülasyonuna yeni hasat sezonuna kadar devam edeceklerini söylemişti.Buğday satış fiyatına yapılan zammı değerlendiren sektör temsilcileri, yüzde 21-22'lik fiyat artışının un fiyatları ve dolayısıyla ekmek fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.
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toprak mahsulleri ofisi (tmo), buğday, zam

TMO, buğday satış fiyatına yüzde 22 zam yaptı

18:53 28.03.2022
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© DHA
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Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un regülasyonu çerçevesinde un sanayicilerine sattığı buğday fiyatına zam yaptı.
Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un sanayicilerine sattığı ekmeklik buğday fiyatlarına yüzde 21-22 oranlarında zam yaptı.
Bloomberght'den İrfan Donat'ın haberine göre, 25 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olan satış fiyatı listesini güncelleyen TMO, anlaşmalı olduğu un sanayicilerine 2 bin 650 TL'den sattığı ekmeklik buğdayın ton fiyatına yüzde 21-22 zam yaparak 3 bin 210 TL ile 3 bin 250 TL aralığına yükseltti.
TMO, un sanayicilerinin söz konusu buğdayı paçal şekilde fırıncılara daha ucuz fiyattan vererek ekmek fiyatlarının artmaması için müdahalede bulunurken, 2021 sezonunda rekor bir kamu zararı açıklaması bekleniyor.
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçtiğimiz haftalarda Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada un regülasyonuna yeni hasat sezonuna kadar devam edeceklerini söylemişti.
Buğday satış fiyatına yapılan zammı değerlendiren sektör temsilcileri, yüzde 21-22'lik fiyat artışının un fiyatları ve dolayısıyla ekmek fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.
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