https://tr.sputniknews.com/20220328/trumptan-putin-si-ve-kime-ovgu-en-akilli-olan-zirveye-cikar-1055113938.html

Trump'tan Putin, Şi ve Kim'e övgü: En akıllı olan zirveye çıkar

Trump'tan Putin, Şi ve Kim'e övgü: En akıllı olan zirveye çıkar

ABD'de 20 Ocak 2021'de koltuğa oturan Joe Biden'a halk desteği dibe vurur ve kasımdaki ara seçimler yaklaşırken, önceki Başkan Donald Trump koltuğu Biden'a... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T18:42+0300

2022-03-28T18:42+0300

2022-03-28T19:29+0300

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kim jong-un

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Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Commerce kentinde düzenlediği mitingin ilk 20 dakikasını Kasım 2020 seçimlerinde geniş çaplı hile yapıldığı iddialarına ayıran önceki ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ı kötülerken, başkanlığı sırasında iyi geçindiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanısıra stratejik savaş açtığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında da olumlu konuştu. Putin, Kim ve Şi'den söz ederken "Bu böyledir, piramit gibidir, en akıllı olan zirveye çıkar" diyen eski Cumhuriyetçi Başkan, "Son dönemde ülkemizde bu böyle yürümedi" diye ekledi. '1.5 milyar insanı yönetmek kolay değil'Şi'nin '1.5 milyar insanı demir yumrukla yönettiğinden' söz ederken hayranlık vurgusunda bulunan, Kim için 'çetin ceviz' yakıştırmasını yapan Trump, Rusya Devlet Başkanı hakkında şöyle konuştu:"Bana Putin'in akıllı olup olmadığını sorarlardı. Evet, Putin akıllıydı." 'Putin neyi doğru, neyi yanlış yaptı?'Rusya'nın Ukrayna sınırına çok sayıda asker yığmasını da övgüye değer bir strateji olarak değerlendiren önceki ABD Başkanı "Sınıra 200 bin asker konuşlandırmak, bu, müthiş bir müzakere yöntemi" diyerek ekledi:"Müthiş bir müzakere yöntemi gibi gözüküyordu, ama (içeri sokması) büyük hata oldu. İşler onun için iyi gidiyor gibi gözükmüyor."Cumhuriyetçi Parti önseçimlerini etkileme çabası28 yıldır Georgia eyaletini kaybeden ilk Cumhuriyetçi Başkan olan Trump, bu mitingi, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin kendisinin desteklediği isimleri aday göstermesini sağlamak, böylece parti üzerindeki gücünü pekiştirmek için kullandı. Seçimleri düzenlemekten de sorumlu Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e karşı Jody Hice'ı, Georgia Valisi Brian Kemp'e karşı David Perdue'yü destekleyen Trump, seçimlerin hileli olduğu iddiası üzerinden sonuçların iptal edilmesi talebini yerine getirmeyen Raffensperger ile Kemp'i mitingde 'alçaklık ve döneklikle' suçladı. Trump'ın 18 ay önce Raffensperger'i arayarak 'eyaleti Biden'a kazandıran sonucu değiştirmeye yetecek sayıda (11 bin 780) oy bulmasını istediğine' dair 1 saatlik telefon konuşması kaydı hakkında Atlanta'da büyük jüri soruşturması yürütülüyor.

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abd, georgia, donald trump, vladimir putin, şi cinping, kim jong-un, joe biden, rusya, ukrayna