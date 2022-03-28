Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220328/trumptan-putin-si-ve-kime-ovgu-en-akilli-olan-zirveye-cikar-1055113938.html
Trump'tan Putin, Şi ve Kim'e övgü: En akıllı olan zirveye çıkar
Trump'tan Putin, Şi ve Kim'e övgü: En akıllı olan zirveye çıkar
ABD'de 20 Ocak 2021'de koltuğa oturan Joe Biden'a halk desteği dibe vurur ve kasımdaki ara seçimler yaklaşırken, önceki Başkan Donald Trump koltuğu Biden'a... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T18:42+0300
2022-03-28T19:29+0300
dünya
abd
georgia
donald trump
vladimir putin
şi cinping
kim jong-un
joe biden
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055114076_0:0:2145:1207_1920x0_80_0_0_738fd5195c3420950c9144d0c1f7d683.jpg
Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Commerce kentinde düzenlediği mitingin ilk 20 dakikasını Kasım 2020 seçimlerinde geniş çaplı hile yapıldığı iddialarına ayıran önceki ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ı kötülerken, başkanlığı sırasında iyi geçindiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanısıra stratejik savaş açtığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında da olumlu konuştu. Putin, Kim ve Şi'den söz ederken "Bu böyledir, piramit gibidir, en akıllı olan zirveye çıkar" diyen eski Cumhuriyetçi Başkan, "Son dönemde ülkemizde bu böyle yürümedi" diye ekledi. '1.5 milyar insanı yönetmek kolay değil'Şi'nin '1.5 milyar insanı demir yumrukla yönettiğinden' söz ederken hayranlık vurgusunda bulunan, Kim için 'çetin ceviz' yakıştırmasını yapan Trump, Rusya Devlet Başkanı hakkında şöyle konuştu:"Bana Putin'in akıllı olup olmadığını sorarlardı. Evet, Putin akıllıydı." 'Putin neyi doğru, neyi yanlış yaptı?'Rusya'nın Ukrayna sınırına çok sayıda asker yığmasını da övgüye değer bir strateji olarak değerlendiren önceki ABD Başkanı "Sınıra 200 bin asker konuşlandırmak, bu, müthiş bir müzakere yöntemi" diyerek ekledi:"Müthiş bir müzakere yöntemi gibi gözüküyordu, ama (içeri sokması) büyük hata oldu. İşler onun için iyi gidiyor gibi gözükmüyor."Cumhuriyetçi Parti önseçimlerini etkileme çabası28 yıldır Georgia eyaletini kaybeden ilk Cumhuriyetçi Başkan olan Trump, bu mitingi, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin kendisinin desteklediği isimleri aday göstermesini sağlamak, böylece parti üzerindeki gücünü pekiştirmek için kullandı. Seçimleri düzenlemekten de sorumlu Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e karşı Jody Hice'ı, Georgia Valisi Brian Kemp'e karşı David Perdue'yü destekleyen Trump, seçimlerin hileli olduğu iddiası üzerinden sonuçların iptal edilmesi talebini yerine getirmeyen Raffensperger ile Kemp'i mitingde 'alçaklık ve döneklikle' suçladı. Trump'ın 18 ay önce Raffensperger'i arayarak 'eyaleti Biden'a kazandıran sonucu değiştirmeye yetecek sayıda (11 bin 780) oy bulmasını istediğine' dair 1 saatlik telefon konuşması kaydı hakkında Atlanta'da büyük jüri soruşturması yürütülüyor.
abd
georgia
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055114076_93:0:2000:1430_1920x0_80_0_0_777f9c68a1cbd178d7f45d3910c92f63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, georgia, donald trump, vladimir putin, şi cinping, kim jong-un, joe biden, rusya, ukrayna

Trump'tan Putin, Şi ve Kim'e övgü: En akıllı olan zirveye çıkar

18:42 28.03.2022 (güncellendi: 19:29 28.03.2022)
© REUTERS / ALYSSA POINTER Önceki ABD Başkanı Donald Trump Commerce, Georgia mitinginde
Önceki ABD Başkanı Donald Trump Commerce, Georgia mitinginde - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / ALYSSA POINTER
Abone olTelegram
ABD'de 20 Ocak 2021'de koltuğa oturan Joe Biden'a halk desteği dibe vurur ve kasımdaki ara seçimler yaklaşırken, önceki Başkan Donald Trump koltuğu Biden'a kaptırmasında önemli rol oynayan Georgia eyaletinde miting yaptı. Trump, Rusya'nın Donbass askeri operasyonunu 'büyük hata' diye nitelese de Putin'i 'akıllı' diye övdü.
Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeydoğusundaki Commerce kentinde düzenlediği mitingin ilk 20 dakikasını Kasım 2020 seçimlerinde geniş çaplı hile yapıldığı iddialarına ayıran önceki ABD Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ı kötülerken, başkanlığı sırasında iyi geçindiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanısıra stratejik savaş açtığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında da olumlu konuştu.
Putin, Kim ve Şi'den söz ederken "Bu böyledir, piramit gibidir, en akıllı olan zirveye çıkar" diyen eski Cumhuriyetçi Başkan, "Son dönemde ülkemizde bu böyle yürümedi" diye ekledi.

'1.5 milyar insanı yönetmek kolay değil'

Şi'nin '1.5 milyar insanı demir yumrukla yönettiğinden' söz ederken hayranlık vurgusunda bulunan, Kim için 'çetin ceviz' yakıştırmasını yapan Trump, Rusya Devlet Başkanı hakkında şöyle konuştu:
"Bana Putin'in akıllı olup olmadığını sorarlardı. Evet, Putin akıllıydı."

'Putin neyi doğru, neyi yanlış yaptı?'

Rusya'nın Ukrayna sınırına çok sayıda asker yığmasını da övgüye değer bir strateji olarak değerlendiren önceki ABD Başkanı "Sınıra 200 bin asker konuşlandırmak, bu, müthiş bir müzakere yöntemi" diyerek ekledi:
"Müthiş bir müzakere yöntemi gibi gözüküyordu, ama (içeri sokması) büyük hata oldu. İşler onun için iyi gidiyor gibi gözükmüyor."

Cumhuriyetçi Parti önseçimlerini etkileme çabası

28 yıldır Georgia eyaletini kaybeden ilk Cumhuriyetçi Başkan olan Trump, bu mitingi, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin kendisinin desteklediği isimleri aday göstermesini sağlamak, böylece parti üzerindeki gücünü pekiştirmek için kullandı. Seçimleri düzenlemekten de sorumlu Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e karşı Jody Hice'ı, Georgia Valisi Brian Kemp'e karşı David Perdue'yü destekleyen Trump, seçimlerin hileli olduğu iddiası üzerinden sonuçların iptal edilmesi talebini yerine getirmeyen Raffensperger ile Kemp'i mitingde 'alçaklık ve döneklikle' suçladı.
Trump'ın 18 ay önce Raffensperger'i arayarak 'eyaleti Biden'a kazandıran sonucu değiştirmeye yetecek sayıda (11 bin 780) oy bulmasını istediğine' dair 1 saatlik telefon konuşması kaydı hakkında Atlanta'da büyük jüri soruşturması yürütülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала