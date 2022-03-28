https://tr.sputniknews.com/20220328/twittera-erisim-sorunu-1055107668.html

Twitter'a erişim sorunu

Twitter'a erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları, siteye erişim problemi yaşıyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T15:23+0300

2022-03-28T15:23+0300

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yaşam

twitter

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Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Saat 14.42'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220323/whatsapp-instagram-ve-facebooka-erisim-sorunu-1054994357.html

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