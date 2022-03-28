https://tr.sputniknews.com/20220328/twittera-erisim-sorunu-1055107668.html
Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları, siteye erişim problemi yaşıyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T15:23+0300
2022-03-28T15:23+0300
2022-03-28T15:50+0300
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twitter
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Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Saat 14.42'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/whatsapp-instagram-ve-facebooka-erisim-sorunu-1054994357.html
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Twitter'a erişim sorunu
15:23 28.03.2022 (güncellendi: 15:50 28.03.2022) Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları, siteye erişim problemi yaşıyor.
Twitter'da erişim problemi yaşanıyor.
Saat 14.42'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.