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https://tr.sputniknews.com/20220328/twittera-erisim-sorunu-1055107668.html
Twitter'a erişim sorunu
Twitter'a erişim sorunu
Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları, siteye erişim problemi yaşıyor. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T15:23+0300
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yaşam
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Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Saat 14.42'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/whatsapp-instagram-ve-facebooka-erisim-sorunu-1054994357.html
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twitter

Twitter'a erişim sorunu

15:23 28.03.2022 (güncellendi: 15:50 28.03.2022)
© İHATwitter - Logo - Sosyal Medya
Twitter - Logo - Sosyal Medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
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Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları, siteye erişim problemi yaşıyor.
Twitter'da erişim problemi yaşanıyor.
Saat 14.42'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
DÜNYA
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
23 Mart, 21:20
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