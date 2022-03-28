https://tr.sputniknews.com/20220328/yemek-isitmak-isterken-ormani-yakan-ciftci-tutuklandi-1055118195.html

Yemek ısıtmak isterken ormanı yakan çiftçi tutuklandı

Yemek ısıtmak isterken ormanı yakan çiftçi tutuklandı

Aydın Efeler'de yemek ısıtmak için yaktığı ateşle orman yangınına yol açan çiftçi tutuklandı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T20:59+0300

2022-03-28T20:59+0300

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yaşam

yemek

orman

yangın

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, yemek ısıtmak için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle 8 hektar ormanlık alanın küle dönmesine neden olan Çiftçi Halil Metin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Umurlu Mahallesi Teke Deresi bölgesindeki tarlasında çalışan çiftçi Halil Metin, dün, saat 14.00 sıralarında, yemeğini ısıtmak için ateş yaktı. Yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle, yakındaki ormana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Aydın İl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su sıkarak alevleri 3 saatte söndürdü. Yangında, 8 hektar ormanlık alan küle döndü.Jandarma, yangına sebebiyet verdiği belirlenen Halil Metin'i gözaltına aldı.Metin, jandarmadaki ifadesinde, kasıtlı hiçbir davranışının bulunmadığını ve çıkan yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını söyledi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Metin, 'taksirle orman yangınına' neden olmak suçundan tutuklandı.

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yemek, orman, yangın