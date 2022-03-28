https://tr.sputniknews.com/20220328/zelenskinin-danismani-turkiye-ukrayna-icin-garantor-olabilecek-ulkeler-arasinda-1055095782.html
Zelenskiy'nin danışmanı: Türkiye, Ukrayna için garantör olabilecek ülkeler arasında
Zelenskiy'nin danışmanı: Türkiye, Ukrayna için garantör olabilecek ülkeler arasında
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde, "Türkiye, gelecekte... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T10:10+0300
2022-03-28T10:10+0300
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vladimir zelenskiy
politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, savaşı sona erdirmek için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, Havacılık Ve Uzay Kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı” ifadesini kullanmıştı.
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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna
Zelenskiy'nin danışmanı: Türkiye, Ukrayna için garantör olabilecek ülkeler arasında
10:10 28.03.2022 (güncellendi: 10:18 28.03.2022)
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde, "Türkiye, gelecekte güvenliğimizin garantörü olabilecek ülkeler arasında yer alıyor" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, savaşı sona erdirmek için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Telegram
hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, Havacılık Ve Uzay Kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı”
ifadesini kullanmıştı.