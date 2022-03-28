https://tr.sputniknews.com/20220328/zelenskinin-danismani-turkiye-ukrayna-icin-garantor-olabilecek-ulkeler-arasinda-1055095782.html

Zelenskiy'nin danışmanı: Türkiye, Ukrayna için garantör olabilecek ülkeler arasında

Zelenskiy'nin danışmanı: Türkiye, Ukrayna için garantör olabilecek ülkeler arasında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'de yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde, "Türkiye, gelecekte... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T10:10+0300

2022-03-28T10:10+0300

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vladimir zelenskiy

politika

rusya

ukrayna

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yardımcısı İgor Jovka, Türkiye'nin, savaşı sona erdirmek için yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak Kiev'e güvenlik garantisi sunabilecek ülkeler arasında yer aldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna ile bugün, Havacılık Ve Uzay Kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu, 29-30 Mart’ta yüz yüze görüşme kararı alındı” ifadesini kullanmıştı.

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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna